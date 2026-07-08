La historia de Júpiter, el perrito con displasia al que no dejaban usar ascensor

Júpiter, un perro con displasia de cadera, se convirtió en el protagonista de una decisión que cambiará las reglas para miles de propietarios de mascotas en Colombia. En el conjunto residencial donde vive junto a su dueña, Teresa, les prohibían usar el ascensor y solo podían hacerlo con un permiso de la administración. El caso terminó en la Corte Constitucional, que concluyó que los conjuntos residenciales no pueden impedir el tránsito de animales de compañía por las zonas comunes ni exigir autorizaciones para ello.
Al estudiar el caso, el alto tribunal advirtió que esas restricciones son contrarias a la Constitución.
La Sala Octava de Revisión concluyó que, aunque el conjunto finalmente le otorgó un permiso a Teresa para usar el ascensor con sus perros, tanto la prohibición inicial como la exigencia de una autorización previa vulneraron sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal y familiar. Además, desconocieron el deber de protección hacia los animales.