Corte avaló la Alerta Colombia de la ley Sara Sofía para proteger menores perdidos, ¿qué significa esto?

La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria que crea y reglamenta la Alerta Colombia Ley Sara Sofía y ordenó modificar varias expresiones y procedimientos para ampliar la protección a todos los menores de 18 años y garantizar una búsqueda inmediata sin esperas administrativas.
La Sala Plena avaló el procedimiento legislativo del proyecto y concluyó que cumplió todas las reglas para las leyes estatutarias, entre ellas reserva de ley, trámite en una sola legislatura, mayorías exigidas y principios de unidad de materia, identidad flexible y consecutividad.
También, la Corte explicó que este control era obligatorio porque se trata de un mecanismo que involucra derechos fundamentales de los menores de edad y el tratamiento de datos personales.
El proyecto crea la “Alerta Colombia”, un sistema de difusión masiva para reportar de inmediato la desaparición de un menor, con el fin de activar mecanismos urgentes de búsqueda, localización y recuperación en todo el territorio nacional. Esta alerta será enviada a teléfonos móviles, medios de comunicación, autoridades nacionales y países fronterizos de acuerdo con cada caso.