El relevo ya llegó: nueve técnicos jóvenes desafían a los veteranos en la Liga BetPlay

La Liga BetPlay-1 de este año comenzó con una tendencia clara en los banquillos: las nuevas generaciones de entrenadores empiezan a ganar espacio en el fútbol profesional colombiano. De los 20 técnicos que iniciaron la temporada, nueve son menores de 45 años, un dato que confirma el cambio de mentalidad de varios clubes a la hora de elegir a sus cuerpos técnicos. Los más jóvenes del campeonato son Juan David Niño, al frente de Águilas Doradas, y José Luis García, técnico de Llaneros, quienes con 37 años encabezan la lista de entrenadores emergentes. A ellos les sigue Sebastián Oliveros, de Fortaleza CEIF, con 38 años, consolidándose como uno de los proyectos más jóvenes del torneo.

En la misma línea aparecen Diego Arias, entrenador de Atlético Nacional, con 40 años, y un grupo de técnicos de 43 años integrado por Alejandro Restrepo (Independiente Medellín), David González (América de Cali) y Jonathan Risueño (Deportivo Pasto). Más adelante figura Lucas González, hoy en Deportes Tolima, con 44 años, mientras que el grupo de técnicos considerados jóvenes lo cierra Alexis Márquez, de Jaguares, con 49 años. Este grupo de entrenadores representa una nueva corriente en el fútbol colombiano, marcada por metodologías modernas, mayor uso de la analítica, trabajo interdisciplinario y una cercanía distinta con el jugador. Sin embargo, el gran reto será demostrar su capacidad competitiva frente a técnicos de amplia trayectoria.