Contraloría alerta por irregularidades en becas financiadas con recursos públicos: hay $69 mil millones embolatados

La Contraloría General de la República puso en evidencia presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos por más de $69.000 millones, tras auditar dos proyectos financiados con dineros del Sistema General de Regalías en los departamentos de Magdalena y Chocó.
De acuerdo con los hallazgos, ambos programas —orientados a fortalecer la formación de talento humano de alto nivel y la investigación en ciencia y tecnología— no cuentan con los soportes necesarios que permitan verificar su ejecución ni demostrar que cumplieron los objetivos para los cuales fueron aprobados.
El ente de control también advirtió graves debilidades en los sistemas de control interno de las entidades involucradas, los cuales fueron calificados como “inadecuados”.