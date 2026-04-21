Ninguna agencia de inteligencia colombiana tiene información real de planes de atentado a candidatos

“Ningún organismo de inteligencia en su momento manifestó que tiene información alguna relacionada con amenazas a los candidatos a la Presidencia de la República actualmente”.

Con estas palabras, el vicealmirante Norman Cabrera, jefe del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares, respondió a las inquietudes de los congresistas sobre los presuntos complots en contra de los aspirantes al primer cargo de la nación.

Lo dijo durante un debate realizado en la mañana de este martes en la Comisión de Vigilancia al Organismo Electoral, de la Cámara de Representantes, convocado para analizar la situación de inseguridad en torno a las candidaturas.

Al recinto asistieron delegados del Ministerio de Defensa, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Policía, la Unidad Nacional de Protección, la Defensoría, la Procuraduría y la Misión de Observación Electoral.

“Esa información se verificó, se constató con cada una de las inteligencias, y puedo reafirmarles que, por parte de las Fuerzas Militares, la Policía, la DNI que estuvo presente, y la Uiaf, no se presentó información relacionada acerca de amenaza contra ninguno de los candidatos”, recalcó el oficial, en referencia a una cumbre de agencias de seguridad en la cual se analizaron las quejas el viernes pasado.

Las amenazas a los candidatos presidenciales tomaron relevancia la semana pasada.