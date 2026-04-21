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Ninguna agencia de inteligencia colombiana tiene información real de planes de atentado a candidatos

Esta situación salió a la luz pública durante un debate de seguimiento en la Cámara de Representantes.

  • El vicealmirante Norman Cabrera (segundo de izquierda a derecha), durante el debate en la Cámara de Representantes. FOTO: TOMADA DE VIDEO.
    El vicealmirante Norman Cabrera (segundo de izquierda a derecha), durante el debate en la Cámara de Representantes. FOTO: TOMADA DE VIDEO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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“Ningún organismo de inteligencia en su momento manifestó que tiene información alguna relacionada con amenazas a los candidatos a la Presidencia de la República actualmente”.

Con estas palabras, el vicealmirante Norman Cabrera, jefe del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares, respondió a las inquietudes de los congresistas sobre los presuntos complots en contra de los aspirantes al primer cargo de la nación.

Lo dijo durante un debate realizado en la mañana de este martes en la Comisión de Vigilancia al Organismo Electoral, de la Cámara de Representantes, convocado para analizar la situación de inseguridad en torno a las candidaturas.

Al recinto asistieron delegados del Ministerio de Defensa, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Policía, la Unidad Nacional de Protección, la Defensoría, la Procuraduría y la Misión de Observación Electoral.

Esa información se verificó, se constató con cada una de las inteligencias, y puedo reafirmarles que, por parte de las Fuerzas Militares, la Policía, la DNI que estuvo presente, y la Uiaf, no se presentó información relacionada acerca de amenaza contra ninguno de los candidatos”, recalcó el oficial, en referencia a una cumbre de agencias de seguridad en la cual se analizaron las quejas el viernes pasado.

Las amenazas a los candidatos presidenciales tomaron relevancia la semana pasada.

Michael Kozak, subsecretario de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, declaró que “tenemos una preocupación seria por esas amenazas, después de que vimos el asesinato del senador Uribe (Miguel). Hemos hablado con las autoridades colombianas, particularmente la Policía Nacional, que puso a más personas en eso. Para las personas que están pensando en dañarlos, enfrentarán una retribución terrible si se atreven a intentarlo. Pero nuestro objetivo es que nadie se acerque lo suficiente para intentarlo”.

A raíz de ese comentario, el presidente Gustavo Petro indicó que “ya tiene la CIA (Agencia Central de Inteligencia de EE.UU.) los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano. Le agradezco al presidente Donald Trump su apoyo a unas elecciones libres”.

A pesar de lo dicho por el mandatario, el senador estadounidense Bernie Moreno, del partido republicano, aseguró que “esto es falso: las autoridades estadounidenses no tienen conocimiento de tal amenaza y el sr. Cepeda ha sido informado al respecto. Sin embargo, seguimos muy preocupados por las amenazas contra la vida de otros dos candidatos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense”.

El 17 de abril la campaña política de la aspirante Paloma Valencia también denunció que hay un supuesto complot para atentar contra su vida.

“Máxima Alerta para proteger a Paloma Valencia. De Interlocutores del ELN recibo esta información: los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia; dan la orden de votar por Iván Cepeda para imponerlo como presidente en primera vuelta”, trinó en X el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Las declaraciones del vicealmirante Cabrera, así como las de Bernie Moreno, dejan interrogantes sobre estos presuntos planes de atentados, aunque luego del magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay (2025) las autoridades y la sociedad están en alerta permanente.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Paloma Valencia e Iván Cepeda denuncian complots para matarlos, tras preocupación de EE.UU.

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