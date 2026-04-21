El “infierno” en Briceño, Antioquia: van 162 desplazados y no cesan los bombardeos con drones a las viviendas

Todos los días siguen llegando campesinos desplazados al parque principal de Briceño, Norte antioqueño, por cuenta de las confrontaciones armadas que se están viviendo en la ruralidad entre las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el Ejército. A esto se suman los ataques a las viviendas con drones, lo que tiene en su punto máximo el temor en esta localidad.
El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, señaló que son 162 personas, integrantes de 86 familias, que han llegado desde las distintas veredas a la zona urbana para buscar resguardarse de los ataques criminales, aunque temen que la cifra aumente con el paso de los días.
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