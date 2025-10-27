Radiografía de la consulta del Pacto Histórico: estos fueron los departamentos con más y menos votantes

La consulta a la Cámara del Pacto Histórico evidenció importantes diferencias en la movilización ciudadana a las urnas de votación entre los departamentos del país. En Bogotá hubo sorpresa por el desplome de participación, pese a haber sido clave para la victoria presidencial del Pacto en 2022.
Según los datos oficiales, Nariño encabezó la lista como uno de los departamentos con más votantes, con un 13,28 % de participación, seguido de cerca por Cauca con 13,15 % y Sucre con 12,36 %.
Puede leer: Consulta del Pacto Histórico: votó el 6,8 de los colombianos