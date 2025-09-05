Batalla legal por la rectoría de la Universidad Nacional: ¿qué significa el fallo del Consejo de Estado?

La Universidad Nacional atraviesa uno de los capítulos más complejos de su historia reciente, dos rectores en disputa, una comunidad universitaria dividida y un proceso judicial que aún no concluye. El más reciente pronunciamiento del Consejo de Estado aportó claridad en algunos puntos, pero dejó abierta la puerta a un tire y afloje administrativo sobre quién queda finalmente a la cabeza de la principal universidad pública del país.
El alto tribunal ratificó que la elección de Ismael Peña Reyes como rector de la Universidad Nacional para el período 2024-2027 se ajustó a la legalidad. Con ello, negó los argumentos de los demandantes que pedían tumbar la deliberación del Consejo Superior Universitario (CSU), el máximo órgano de gobierno de la institución. Para los opositores, el proceso careció de “voto limpio” y se apartó de la tradición histórica de la universidad, en la que el rector suele elegirse según el respaldo mayoritario expresado por la comunidad académica en la consulta interna.