Consejo de Estado suspendió la facultad del CNE para prohibir temporalmente la publicación de encuestas electorales

A solo unos pocos días de la segunda vuelta presidencial, el Consejo de Estado suspendió de forma provisional la facultad del Consejo Nacional Electoral (CNE) para dictar medidas cautelares que restrinjan temporalmente la difusión de encuestas electorales, de intención de voto y de opinión política.
Le puede interesar: Petro reaccionó a posible arresto si se reunía con alcalde de Nueva York: “Nunca se me informó de restricciones con mi visa”
La decisión judicial conocida en la tarde de este jueves 11 de junio se basa, según la entidad, en las serias dudas del alto tribunal sobre una presunta extralimitación de funciones por parte del organismo electoral en el ejercicio de estas competencias.