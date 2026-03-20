Consejo de Estado ratificó el hundimiento de la consulta popular sobre reforma laboral en el Senado

El Consejo de Estado dejó en firme una de las decisiones legislativas más polémicas del último año: el hundimiento de la consulta popular con la que el Gobierno Nacional pretendía someter a votación ciudadana los puntos neurálgicos de su reforma laboral.
El alto tribunal respaldó la votación ocurrida en mayo de 2025, cerrando así un capítulo de intensas disputas jurídicas que buscaban anular el procedimiento realizado en la plenaria del Senado de la República.
Se tomó esta determinación luego de que se negaran dos demandas de nulidad que pretendían invalidar el resultado de la votación. Los demandantes argumentaban que el proceso estuvo viciado, sosteniendo que uno de los votos de los congresistas había sido anotado en el sentido contrario al emitido por el legislador en el recinto.
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Sin embargo, tras un análisis riguroso de las actas y las grabaciones, el tribunal desestimó estas pretensiones.