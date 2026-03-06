Miguel Bosé regresa a Medellín tras 9 años: vestirá una capa de cinco metros y más detalles de su show

Contrario a lo que se podría pensar, Miguel Bosé es el artista más sencillo que ha venido a Medellín. Así lo confirma Federico Ángel Cuervo, cofundador de Forward Music, la empresa paisa que produce y organiza este concierto de Bosé en su regreso a la ciudad tras 9 años de ausencia.
Miguel Bosé llegará a Medellín con requerimientos de producción bastante sencillos para un artista de su trayectoria. En camerinos, por ejemplo, sus solicitudes son simples: “Hidratación permanente, menús saludables para él y todo su equipo, además de bandejas de frutas, quesos, carnes y algunos dulces colombianos como detalle local”, nos confirmaron.
Le puede interesar: ¡Prepare su bolsillo! Calendario de conciertos en Colombia en 2026
Entre las curiosidades del listado destaca un camerino adicional destinado exclusivamente al vestuario, ya que una de las piezas del show es una imponente capa escénica de cerca de cinco metros de largo que requiere espacio especial para conservarse en perfectas condiciones. Porque Miguel Bosé vendrá a Medellín con un show en el que demostrará toda su fuerza escénica y aquí el vestuario para él es muy importante —en los conciertos que viene dando por América Latina se ha cambiado tres veces de vestuario–.