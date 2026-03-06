Miguel Bosé regresa a Medellín tras 9 años: vestirá una capa de cinco metros y más detalles de su show

Contrario a lo que se podría pensar, Miguel Bosé es el artista más sencillo que ha venido a Medellín. Así lo confirma Federico Ángel Cuervo, cofundador de Forward Music, la empresa paisa que produce y organiza este concierto de Bosé en su regreso a la ciudad tras 9 años de ausencia. Miguel Bosé llegará a Medellín con requerimientos de producción bastante sencillos para un artista de su trayectoria. En camerinos, por ejemplo, sus solicitudes son simples: “Hidratación permanente, menús saludables para él y todo su equipo, además de bandejas de frutas, quesos, carnes y algunos dulces colombianos como detalle local”, nos confirmaron. Le puede interesar: ¡Prepare su bolsillo! Calendario de conciertos en Colombia en 2026 Entre las curiosidades del listado destaca un camerino adicional destinado exclusivamente al vestuario, ya que una de las piezas del show es una imponente capa escénica de cerca de cinco metros de largo que requiere espacio especial para conservarse en perfectas condiciones. Porque Miguel Bosé vendrá a Medellín con un show en el que demostrará toda su fuerza escénica y aquí el vestuario para él es muy importante —en los conciertos que viene dando por América Latina se ha cambiado tres veces de vestuario–.

Miguel Bosé llega con su Importante Tour el próximo sábado 14 de marzo a La Macarena, en una noche que promete ser un reencuentro inolvidable entre nostalgia, arte y una puesta en escena de alto impacto, según confirman desde su equipo de prensa. “Fue una bonita coincidencia habernos encontrado con sus managers en México en un festival al que habíamos ido y nos conectamos muy bien desde el comienzo para organizar aquí el concierto del español”, detalla Federico.

Forward Music tiene como negocio principal el booking, que es la comercialización de los artistas, “somos un aliado comercial del artista y conectamos empresarios, pero en algunos casos hacemos la doble función que es también aliarnos con algún empresario y hacer toda la producción y realización del concierto. En este caso somos tres empresas que vamos a estar en este regreso de Miguel Bosé a Medellín”. Federico detalla además que son cerca de 800 personas las que van a trabajar en este show en el que Bosé, con 69 años, regresa a la ciudad. “Nosotros venimos trabajando en este tema desde hace un año desde la primera reunión y ya llevamos cerca de 7 meses con todos los preparativos”. Son más de 10 años de Forward Music trabajando en la industria, empezaron haciendo fiestas y conciertos —Federico incluso, hizo el primer concierto de J Balvin en Medellín— y ahora han crecido como una compañía experta en eventos y manejo de artistas en temas de cultura y entretenimiento.

¿Qué trae Miguel Bosé para su Importante Tour?