Exótica serpiente fue vista rondando las calles de Bello: ¿cómo llegó ahí?

Las autoridades ambientales encendieron las alertas en el municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá, tras el avistamiento de una serpiente que, al parecer, no es nativa de esta región. El animal fue visto en el barrio Serramonte, lo que generó preocupación entre los habitantes del sector.
De acuerdo con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el reporte surgió inicialmente a través de redes sociales y del testimonio de un vigilante que aseguró haber visto al animal en la zona. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han logrado capturarlo para determinar con exactitud la especie.
Andrés Alberto Gómez Higuita, profesional universitario del Grupo de Fauna del Área Metropolitana, explicó que por las imágenes difundidas se presume que se trata de una serpiente constrictora, es decir, un tipo de serpiente que captura a sus presas por medio de la fuerza de su cuerpo y no mediante veneno.
“Por lo que hemos podido observar en las fotografías y videos que circulan en redes sociales, consideramos que podría tratarse de una especie exótica. Sin embargo, no podemos confirmar la especie exacta porque aún no hemos logrado capturar al animal”, señaló el experto.