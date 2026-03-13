Congreso 2026: Representación femenina se estanca en el 29 %, según Defensoría

Tras un análisis de los resultados preliminares de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento preocupante sobre la conformación del próximo legislativo. Según la entidad, el Congreso 2026-2030 iniciará con una deuda pendiente en inclusión y representación femenina.
De acuerdo con las cifras analizadas por la Defensoría, la participación femenina en el legislativo se ha estancado. Con cuatro mujeres menos en comparación con el periodo anterior, la representación no logra romper la barrera del 30%, situándose en un 29%. Lo que ubica a la paridad en una cifra menor al 50%.
En el Senado, de las 102 curules, solo 32 pertenecen a mujeres (31,4 %). Por otro lado, en la Cámara de Representantes, de los 181 curules, quedaron elegidas 50 mujeres (27,6 %); la cifra cayó cuatro escaños en comparación al 2022.
Por este panorama, la entidad fue enfática y estableció que “con base en la información preliminar disponible del preconteo de votos de las elecciones legislativas llevadas a cabo el 8 de marzo de 2026, y analizada por ONU Mujeres, el Congreso de la República sigue siendo un espacio dominado por los hombres, dejando un espacio reducido a la participación de las mujeres del 29 %, el mismo porcentaje del cuatrienio que termina”.