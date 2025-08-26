El crudo relato de menor que asesinó a puñaladas a su papá y hermana en Bogotá: “Sentí rabia y me descontrolé”

Un año después del homicidio a puñaladas del mayor del Ejército Fabián Humberto Bueno Carranza y su pequeña hija de 7 años, a manos de su hijo y hermano, de 14, se conoció la confesión del menor, que cometió el crimen en la vivienda de la familia en Bogotá.
El crimen ocurrió el martes 30 de julio de 2024 en un conjunto residencial del barrio Bosques de San Jorge, en la localidad de Suba, al noroccidente de la capital. Según las autoridades, vecinos del conjunto reportaron sobre las 11 de la noche a la línea 123 un caso de riña familiar. Al llegar al lugar, encontraron una macabra escena en el interior de la residencia: los cuerpos sin vida de un hombre y una niña.
El hombre, identificado como un militar activo del Ejército Nacional, y su hija, habían sido brutalmente asesinados. El cuerpo del militar presentaba más de 100 puñaladas, mientras que la pequeña tenía al menos 70 heridas.