El vínculo familiar entre los sicarios de Cristian Herrera y el político al que investigaba: esto se sabe

A medida que avanzan las investigaciones por el asesinato del periodista Cristian Herrera, comienza a tomar fuerza una coincidencia que podría resultar clave. En su reporte para Caracol Radio, el periodista Daniel Coronell reveló que alias Demonio y Cocoy, vinculados al caso, serían primos de Ariel Rodríguez Beltrán, recién electo representante a la Cámara por Norte de Santander. El dato llama la atención porque Herrera, antes de ser asesinado, estaba investigando precisamente al congresista electo, un tema que había comentado a colegas y sobre el que incluso dejó rastro en sus redes sociales al compartir publicaciones con señalamientos en su contra. En su informe, Coronell detalló que, como se sospechaba, por la ubicación de Herrera y los temas que cubría, el crimen estaría relacionado con estructuras criminales que operan en Norte de Santander. Entre las organizaciones señaladas figuran “Los Porras” —también conocidos como “Familia P”—, “Los AK 47”, “Los Mexicanos” y “El Tren de Aragua”.

¿Cómo va la investigación del caso?

Justamente, luego del asesinato del periodista, en un plazo de 72 horas, las autoridades lograron capturar a tres personas señaladas de integrar la banda sicarial responsable del hecho. De acuerdo con los investigadores, dos de los capturados habían realizado labores de seguimiento al reportero para conocer sus movimientos habituales y determinar el sitio idóneo para atentar contra él. El tercero, identificado como el autor material de los disparos, responde al nombre de Jhon Sebastián Duque Andrade, alias Demonio. El coronel Fabio Ojeda, al frente de la Policía Metropolitana de Cúcuta, confirmó que aún está pendiente la detención de un cuarto implicado, presuntamente encargado de la planeación y las labores de inteligencia previas al crimen: un hombre conocido como alias Cocoy. Se trata de Jefferson Guillermo Andrade Beltrán, quien continúa prófugo y es primo hermano de “Demonio”, el presunto responsable de los disparos. Aquí es donde el caso se abre en distintas aristas. Tanto “Demonio” como “Cocoy” resultan ser primos del recién electo representante a la Cámara por Norte de Santander, Ariel Rodríguez Beltrán, según información recolectada por Coronell. En sus redes sociales, Cristian había compartido una publicación del abogado y veedor José Botello, quien formulaba fuertes acusaciones contra Rodríguez cuando este aún era candidato. El periodista indagaba sobre un posible vínculo entre Ariel Rodríguez Beltrán y quien es señalado como el hombre más poderoso del bajo mundo en Norte de Santander. Se trata de un capo que se mantiene en el anonimato bajo el alias de “El Faraón” —David Vivas—.

Tanto el congresista electo como su abogado, el doctor Maitus León, guardaron silencio ante las preguntas formuladas sobre los nexos familiares entre el representante investigado por Herrera y los presuntos responsables de su asesinato. Pero el entramado familiar no se detiene ahí. La madre del congresista, Marlene Beltrán Gamboa, es hermana de María Georgina Beltrán Gamboa, abuela de los dos hombres señalados como sicarios. Esta última, conocida como “Maruja”, estuvo casada con Edmundo Andrade Yáñez, abuelo de los presuntos pistoleros, quien también fue asesinado recientemente.

Quienes conocieron a don Edmundo lo describen como un hombre pacífico, cuyo único pasatiempo a los 76 años era jugar bingo. Precisamente regresaba a su vivienda tras una de esas partidas, el martes 16 de junio, cuando un sicario a bordo de una motocicleta le disparó. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.