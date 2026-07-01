El vínculo familiar entre los sicarios de Cristian Herrera y el político al que investigaba: esto se sabe

A medida que avanzan las investigaciones por el asesinato del periodista Cristian Herrera, comienza a tomar fuerza una coincidencia que podría resultar clave. En su reporte para Caracol Radio, el periodista Daniel Coronell reveló que alias Demonio y Cocoy, vinculados al caso, serían primos de Ariel Rodríguez Beltrán, recién electo representante a la Cámara por Norte de Santander. El dato llama la atención porque Herrera, antes de ser asesinado, estaba investigando precisamente al congresista electo, un tema que había comentado a colegas y sobre el que incluso dejó rastro en sus redes sociales al compartir publicaciones con señalamientos en su contra.
En su informe, Coronell detalló que, como se sospechaba, por la ubicación de Herrera y los temas que cubría, el crimen estaría relacionado con estructuras criminales que operan en Norte de Santander.
Entre las organizaciones señaladas figuran “Los Porras” —también conocidos como “Familia P”—, “Los AK 47”, “Los Mexicanos” y “El Tren de Aragua”.