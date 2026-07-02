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Los cuatro innegociables de Abelardo para el empalme: desde cero corrupción hasta un “cambio de narrativa”

A pocas semanas de asumir la Presidencia el próximo 7 de agosto, Abelardo De La Espriella presentó los cuatro objetivos que guiarán el proceso de empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro. Acá los detalles.

  • El presidente electo fijó ciertos criterios que busca se cumplan en este proceso con el gobierno saliente. Foto: Colprensa/Abelardo de la Espriella.
    El presidente electo fijó ciertos criterios que busca se cumplan en este proceso con el gobierno saliente. Foto: Colprensa/Abelardo de la Espriella.
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 3 horas
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Desde el inicio de esta semana se han movido los anuncios en torno al proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante. Justamente sobre esto, el presidente electo, Abelardo De la Espriella, presentó cuatro objetivos puntuales que orientarán este momento clave antes de que se posesione el próximo 7 de agosto.

El primero y más urgente, según explicó, es atacar los focos de corrupción. “No voy a aceptar ningún acto de corrupción en mi gobierno. Seré el primero en defender los recursos públicos y cualquiera que esté involucrado en un acto de corrupción, así sea cercano, recibirá todo el peso de la ley. Aquí nadie tiene corona”, afirmó el presidente electo.

Esto no es nuevo. Desde campaña ha afirmado que revisará minuciosamente todos los...

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