Los cuatro innegociables de Abelardo para el empalme: desde cero corrupción hasta un “cambio de narrativa”

A pocas semanas de asumir la Presidencia el próximo 7 de agosto, Abelardo De La Espriella presentó los cuatro objetivos que guiarán el proceso de empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro. Acá los detalles.