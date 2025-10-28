Condenaron a 11 años de prisión a otros dos policías por las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia

La justicia condenó este martes 28 de octubre a 11 años de prisión al capitán Carlos Andrés Correa y al patrullero Jhon Fredy Morales por su participación en las interceptaciones ilegales o chuzadas de las comunicaciones de dos exempleadas de la exjefe de gabinete de la Presidencia de la República y hoy embajadora de Colombia ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Laura Sarabia. Le puede interesar: Gobierno reglamentó la venta y el uso médico y veterinario del cannabis medicinal en el país Así lo determinó el Juzgado 53 Penal de Conocimiento de Bogotá, que los sentenció por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones.

Para llegar a esa conclusión la juez tuvo en cuenta pruebas documentales, testimoniales y técnicas que permitieron establecer que los dos uniformados participaron en la manipulación de un informe de inteligencia que llevó a un fiscal de la unidad contra las bandas criminales en el departamento del Chocó a ordenar la interceptación de dos teléfonos que serían de alias “La Madrina” y alias “La Cocinera”, dos señaladas colaboradoras del ‘Clan del Golfo’. Pero al final todo fue una mentira. Esos números pertenecían en realidad a Marelbys Meza, exniñera de la casa de la exjefe de Gabinete; y a otra mujer que cumplió funciones domésticas para la funcionaria, Fabiola Perea.

Otros dos uniformados ya fueron condenados en este caso

El pasado 17 de julio el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena de 10 años de prisión contra los policías Alfonso Quinchanegua y Dana Alejandra Cañizales Bonilla por su participación en las mismas interceptaciones ilegales. La investigación determinó que los dos procesados, entonces funcionarios de la Sijín de Bogotá, alteraron documentos oficiales relacionados con un hurto denunciado por Laura Sarabia. Los dos irán a prisión domiciliaria y tendrán que pagar una multa de 354 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ambos policías aceptaron sus responsabilidades en los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público.

Laura Sarabia, exjefe de gabinete de la Presidencia de la República, y Marelbys Meza, exniñera. FOTO: Cortesía y redes sociales Laura Sarabia