Tras condena de 7 años al sicario que le disparó a Miguel Uribe, ¿qué pasará con los otros cinco implicados?

Mientras el menor inicia el cumplimiento de su sanción, los otros cinco detenidos avanzan en sus procesos judiciales. Todos permanecen bajo medida de aseguramiento e imputados por diferentes delitos.

Durante la investigación se estableció que el joven fue contactado y persuadido para ejecutar el ataque, recibió el arma de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, y llegó al parque El Golfito, donde abrió fuego contra Uribe.

El adolescente que disparó contra el congresista el pasado 7 de junio en el barrio Modelia fue condenado a siete años de privación de la libertad en un centro especializado , bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Tras la muerte del senador Miguel Uribe, la Fiscalía recalificó el caso de tentativa de homicidio agravado a homicidio agravado consumado para los cinco adultos implicados.Según el artículo 104 del Código Penal, este delito se sanciona con 33 a 50 años de prisión.

Además, a casi todos se les suman los mismos cargos: fabricación, tráfico o porte de armas de fuego con penas de 9 a 12 años, que pueden duplicarse (18 a 24) si concurren agravantes; uso de menores de edad para delinquir, castigado con 10 a 20 años; y en casos como el de William Fernando González Cruz, se le señala de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento probatorio con sanciones de 4 a 12 años.

Y en el caso de alias El Costeño, además, concierto para delinquir agravado, con penas de 6 a 12 años.

Pero, a rasgos generales, todos comparten como eje central el cargo de homicidio agravado (33–50 años de prisión), más delitos conexos (armas, uso de menores y, en algunos casos, ocultamiento de pruebas o concierto para delinquir). Las diferencias están en el rol atribuido por la Fiscalía, lo que puede influir en la severidad de la condena final.

Todos permanecen en prisión preventiva mientras se adelantan los juicios.

