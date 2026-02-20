El exmagistrado José Leónidas Bustos fue condenado a 10 años y con circular roja de Interpol

El exmagistrado José Leonidas Bustos fue condenado por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a 123 meses y un día de prisión (10 años y dos meses) por el escándalo conocido como el Cartel de la Toga. En contexto: Piden la extradición a Colombia del expresidente de la Corte Suprema Leonidas Bustos, ¿por qué? De acuerdo con la decisión judicial, Bustos fue absuelto del delito de tráfico de influencias de servidor público. Sin embargo, fue declarado responsable, como coautor impropio, de los delitos de cohecho propio, en concurso homogéneo y sucesivo, al igual que de concierto para delinquir.

¿Qué otras sanciones le fueron impuestas?

Además de la cárcel, le fue impuesta una multa de 133.738.170 pesos y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena de prisión. Al exmagistrado le fue negada la suspensión condicional de la pena y la casa por cárcel, por lo que la Corte ordenó su captura para que cumpla la condena en centro carcelario. También se dispuso la notificación roja a Interpol para facilitar su ubicación.