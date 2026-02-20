El exmagistrado José Leónidas Bustos fue condenado a 10 años y con circular roja de Interpol

El exmagistrado José Leonidas Bustos fue condenado por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a 123 meses y un día de prisión (10 años y dos meses) por el escándalo conocido como el Cartel de la Toga.
En contexto: Piden la extradición a Colombia del expresidente de la Corte Suprema Leonidas Bustos, ¿por qué?
De acuerdo con la decisión judicial, Bustos fue absuelto del delito de tráfico de influencias de servidor público. Sin embargo, fue declarado responsable, como coautor impropio, de los delitos de cohecho propio, en concurso homogéneo y sucesivo, al igual que de concierto para delinquir.