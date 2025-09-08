Concejal de Bogotá habría violado el horario de la rumba con un DJ que él mismo condecoró días atrás

El concejal de Bogotá, Julián Triana, se encuentra en la mira por haber participado en una fiesta ilegal en esa ciudad. En el evento habría estado con un DJ que él mismo condecoró en el Concejo días atrás.

El artista en cuestión es el DJ Funk Tribu, quien fue reconocido por el cabildante de la Alianza Verde el pasado miércoles, 3 de septiembre, como un embajador de Bogotá a nivel global en la escena de la música electrónica.

Durante este fin de semana, el concejal Triana habría estado con este DJ en el club Radio Estrella, un reconocido “rematadero” de la capital de la República.

La fiesta, según la promoción del evento, empezaba a las 3:00 de la mañana, justo a la hora que, según disposición de la Alcaldía de Carlos Fernando Galán, debe terminar la rumba en la ciudad.

La denuncia la hizo El Tiempo quien, de acuerdo con sus fuentes, “a las afueras del evento había policías y permitieron la realización del mismo en un horario ilegal”.

“El concejal que estaba en ese evento estaba apoyando una rumba ilegal que las autoridades deben investigar” dice la denuncia presentada por ese medio.