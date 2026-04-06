Con un anónimo de DNI le armaron un supuesto complot a De la Espriella

El supuesto informe de inteligencia, con el que el presidente Gustavo Petro se fue lanza en ristre contra el candidato Abelardo de La Espriella, terminó siendo un mensaje anónimo que dejó mal parada, una vez más, a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
El tropel comenzó el fin de semana cuando el jefe de Estado trinó un comentario sobre la expedición de pasaportes, que antes era contratada con la empresa Thomas Greg and Sons.
“No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista (dueños de Thomas Greg) y De la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a De La Espriella, cuyo vicepresidente es coautor del desastre en que dejó el gobierno Duque las finanzas (...)”, dijo.
Los algoritmos a los que se refirió Petro tienen que ver con el software de conteo de votos que usa la Registraduría, sobre el cual dicha compañía tendría supuesta injerencia.
Los activistas al servicio del petrismo replicaron su mensaje, insinuando un complot para amañar los sufragios.