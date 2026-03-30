Apoyo cantado: ExFarc anuncian respaldo a Iván Cepeda, ¿el salvavidas para el Partido Comunes?

Semanas después del revés que sufrieron en las urnas tras las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo –en las que perdieron su personería jurídica como partido–, este lunes Comunes anunció que adherirá a la campaña presidencial del hoy senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Si bien el movimiento, nacido del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc, decidió hacer coalición con Fuerza Ciudadana (del exgobernador Carlos Caicedo) en los comicios al Congreso, de cara a las presidenciales expresó su apoyo al candidato del Pacto.

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“Consideramos fundamental respaldar la candidatura presidencial de Iván Cepeda Castro, así como la fórmula vicepresidencial de Aída Quilcué, liderazgos comprometidos con la continuidad de los cambios que reclama la nación, la implementación integral del Acuerdo Final de Paz y la construcción de una paz estable y duradera para Colombia”, expresó la colectividad.

En esa línea, Comunes aseguró que el momento que vive el país “nos convoca a actuar con claridad y responsabilidad”, dando continuidad al trabajo político y social en los territorios junto a comunidades, organizaciones y ciudadanía en general.