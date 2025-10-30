“Los que me odian, por primera vez pueden cantar victoria”: Benedetti dice que “se le vino el mundo encima” al ser incluido en la Lista Clinton

Armando Benedetti dice estar viviendo una desgracia por todo lo que le ha traído su reciente vinculación a la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, creada en 1995 durante el gobierno de Bill Clinton.
Cabe recordar que no solo el ministro del Interior se ha visto afectado por esta decisión, sino también el presidente Gustavo Petro y la primera dama Verónica Alcocer, quienes igualmente fueron incluidos en esta lista negra que, para algunos expertos, representa una especie de “muerte civil”.
Esto se debe a que implica un bloqueo financiero, la prohibición de establecer relaciones comerciales, un fuerte deterioro de la reputación política e incluso repercusiones a nivel internacional.