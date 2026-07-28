¿Vendió un vehículo y no hizo el traspaso? Esto debe hacer para evitar sanciones

La peligrosa maniobra realizada por un conductor en Bogotá generó rechazo, pero también ha despertado dudas sobre los trámites que deben hacer al momento de vender un vehículo. Y es que el Día de la Independencia ocurrió un hecho que hasta llamó la atención del alcalde Carlos Fernando Galán, cuando un hombre intentó subir un Chevrolet Spark azul a un puente peatonal ubicado en la carrera 68 con avenida El Dorado. El incidente puso en riesgo la vida de los transeúntes y de las demás personas que se movilizaban por el sector. En contexto: Apareció la dueña del carro que intentó subir un puente peatonal en Bogotá: lo había vendido, pero no hizo el traspaso Luego de que las autoridades iniciaran la investigación para identificar al responsable, encontraron que el vehículo seguía registrado a nombre de una mujer, a quien el propio alcalde contactó para informarle lo sucedido. Ella explicó que había vendido el vehículo al conductor, quien acumula una deuda de $32.955.116 en multas de tránsito y registra 43 comparendos.

Sin embargo, la propietaria nunca realizó el trámite de traspaso, razón por la cual podría tener una responsabilidad indirecta por el incidente. “Si bien la propietaria dice que el vehículo fue vendido, al no haber hecho el traspaso aún, el dueño también es responsable”, se lee en una publicación del alcalde.

¿Cómo hacer el traspaso de un vehículo?

Es importante resaltar que, al momento de vender un vehículo, el propietario debe hacer de manera inmediata el traspaso del mismo, con el fin de evitar sanciones relacionadas con el automotor, ya que mientras no se complete el trámite continuará figurando como dueño ante las autoridades. Cuando una persona decide vender un carro, debe verificar que el comprador esté inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). También es indispensable tener a la mano un contrato de compraventa, documento que deja constancia por escrito de que el vehículo pasó a manos de otro.

El contrato debe contener los datos e identificación del vendedor y comprador, así como la información del vehículo (placa, marca, modelo y línea), el valor de la venta, la fecha de entrega y las firmas de ambas partes. Es necesario diligenciar el formulario de solicitud de trámite de traspaso, que normalmente es entregado por el organismo de tránsito donde está matriculado el vehículo. A este documento se deben adjuntar los requisitos exigidos por la autoridad de tránsito, como la validación de la información en el RUNT, el SOAT vigente y los demás documentos requeridos. Finalmente, se deben pagar los derechos correspondientes al trámite. Si una persona vendió un vehículo, pero no realizó el traspaso, como ocurrió en este caso en Bogotá, tiene la opción de ubicar al comprador y adelantar el trámite correspondiente. Pero si el nuevo propietario no acepta realizar el cambio de titularidad o no es posible localizarlo, existe la figura del traspaso a persona indeterminada. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Este trámite permite que quien figura como propietario ante las autoridades de tránsito solicite su desvinculación del automotor, siempre y cuando aporte las pruebas que demuestren que ya no tiene la posesión, el uso ni el control del mismo. Preguntas y respuestas