¿Vendió un vehículo y no hizo el traspaso? Esto debe hacer para evitar sanciones

La peligrosa maniobra realizada por un conductor en Bogotá generó rechazo, pero también ha despertado dudas sobre los trámites que deben hacer al momento de vender un vehículo.
Y es que el Día de la Independencia ocurrió un hecho que hasta llamó la atención del alcalde Carlos Fernando Galán, cuando un hombre intentó subir un Chevrolet Spark azul a un puente peatonal ubicado en la carrera 68 con avenida El Dorado. El incidente puso en riesgo la vida de los transeúntes y de las demás personas que se movilizaban por el sector.
En contexto: Apareció la dueña del carro que intentó subir un puente peatonal en Bogotá: lo había vendido, pero no hizo el traspaso
Luego de que las autoridades iniciaran la investigación para identificar al responsable, encontraron que el vehículo seguía registrado a nombre de una mujer, a quien el propio alcalde contactó para informarle lo sucedido.
Ella explicó que había vendido el vehículo al conductor, quien acumula una deuda de $32.955.116 en multas de tránsito y registra 43 comparendos.