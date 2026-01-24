x

Dos desaparecidos en combates entre el Ejército y las disidencias de ‘Calarcá’ en Vista Hermosa, Meta

Los civiles, atemorizados, se están llevando la peor parte en medio de la confrontación. Las tropas estarían detrás de un cabecilla del grupo ilegal. El alcalde denunció que las disidencias estarían instrumentalizando a la población.

  • Soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 11 de la Fuerza de Tarea Omega se están enfrentando a hombres de la estructura Marco Aurelio Buendía de las disidencias de ‘Calarcá’. Imagen de referencia. FOTO: Colprensa
    Soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 11 de la Fuerza de Tarea Omega se están enfrentando a hombres de la estructura Marco Aurelio Buendía de las disidencias de ‘Calarcá’. Imagen de referencia. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Las disidencias de alias Calarcá siguen recrudeciendo su accionar contra la población civil y las autoridades. Este sábado, las víctimas son los habitantes del municipio de Vista Hermosa, en el departamento del Meta, quienes están en medio del fuego cruzado por los combates entre el Ejército y el grupo armado ilegal.

El enfrentamiento se estaría dando entre la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 11 de la Fuerza de Tarea Omega y hombres de la estructura Marco Aurelio Buendía, en medio de una operación militar para ubicar a alias Pate Palo, un cabecilla de las disidencias.

Lea aquí: Guerra a muerte por la coca: ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ desatan una nueva crisis de violencia en Guaviare

La confrontación comenzó en la noche del viernes y aún persiste.

El alcalde de Vista Hermosa, Juan Gómez, le dijo a El Espectador que la situación de orden público no es nueva, pues se viene presentando desde hace unos meses y, sobre el enfrentamiento actual, indicó que los militares estarían hostigando una finca donde, al parecer, se encontraría el cabecilla del grupo armado.

“Al parecer están rodeando una finca porque puede estar un cabecilla de las disidencias en ese sector, entonces esperando una orden de allanamiento de la Fiscalía para poder ingresar”, explicó el mandatario local.

Gómez también alertó sobre la desaparición de dos civiles en los combates, pues denunció que las comunidades estarían siendo instrumentalizadas por los grupos armados ilegales.

“En estos momentos lo que están haciendo las disidencias es prácticamente coger a los campesinos de escudo frente a la fuerza pública (...) Los están enviando, los están instrumentalizando y prácticamente diciéndoles: vayan 100, 200, 300 campesinos hacia donde está la finca y hagan que la tropa se salga”, señaló el mandatario, que está coordinando un consejo de seguridad con la Gobernación del Meta y otras autoridades para actuar frente a la situación.

Las disidencias de alias Calarcá están enfrascados en una disputa por el control territorial en el sur del país, no solo con las autoridades, sino también con otros grupos armados ilegales.

Esta semana se conoció la masacre de 26 disidentes bajo las órdenes de alias Iván Mordisco, al parecer, a manos de una estructura de ‘Calarcá’ en zona rural del municipio de El Retorno, en el Guaviare.

Siga leyendo: Desde ‘Calarcá’ a la Segunda Marquetalia: las denuncias por presuntos nexos entre el Gobierno y grupos armados ilegales

El homicidio múltiple se habría dado luego de que ‘Calarcá’ comprara la lealtad de Horacio Tereche, un cabecilla de las disidencias de ‘Mordisco’ conocido como alias Korea, a quien le habría ofrecido 500 millones de pesos y el control compartido de zonas del Guaviare a cambio de debilitar a las estructuras de ‘Mordisco’ en la vereda La Paz, considerada un punto estratégico y uno de los principales bastiones históricos de esas disidencias.

La zona tiene un alto valor geográfico, pues desde allí se facilita el acceso a distintas regiones del departamento, además de ser un territorio con arraigo familiar y logístico para ‘Mordisco’, donde, según inteligencia militar, existirían caletas con armas, explosivos y dinero.

Lea más: “¿Tiene mujer, hijos?”: crece la indignación por chats que muestran a Calarcá ordenando asesinatos mientras negocia con el Gobierno

Conflicto armado
Grupos armados ilegales
Fuerza pública
Ejército nacional
Violencia
Disidencias de Farc
Disidencias de Iván Mordisco
Colombia
Guaviare
Meta
Alias Calarcá
