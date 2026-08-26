Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Jefe del Comando Sur de Estados Unidos llegó a Colombia para afinar estrategia conjunta contra el crimen

El general Francis L. Donovan se reunirá con la nueva cúpula de las Fuerzas Militares.

  • Una de las tareas del general Francis L. Donovan en Colombia es afinar la coordinación para la Coalición de las Américas contra los Carteles. FOTO: CORTESÍA DEL COMANDO SUR DE EE.UU.
    Una de las tareas del general Francis L. Donovan en Colombia es afinar la coordinación para la Coalición de las Américas contra los Carteles. FOTO: CORTESÍA DEL COMANDO SUR DE EE.UU.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
bookmark

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, llegó de visita a Colombia para reunirse con los miembros de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares y ajustar estrategias en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Donovan aterrizó este miércoles en Bogotá y se presume que visitará algunas de las bases militares colombianas en Tumaco y Tolemaida, según fuentes de las FF.MM.

En un mensaje publicado en la red social X, el Comando Sur anunció que su comandante “llega para reunirse con los nuevos líderes militares de la nación para discutir esfuerzos conjuntos para combatir a los narcoterroristas y fortalecer la asociación de seguridad entre EE. UU. y Colomdo subia”.

Los norteamericanos enfatizaron que “Colombia, el miembro más reciente de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), es un socio de mucho tiempo en la lucha contra los carteles y un líder de seguridad regional vital”.

Es importante recordar que nuestro país ingresó a esa iniciativa tras la llegada al poder de Abelardo de la Espriella, quien anunció que la sede de dicho mecanismo en el país estaría ubicada en Medellín.

La AEC es un convenio de cooperación policial y militar para combatir el narcotráfico transnacional, las redes de tráfico de migrantes y el terrorismo. En el plano político, también busca reducir la influencia de China en materia de seguridad en la región.

Hasta el momento está conformada por 19 países del hemisferio occidental, excluyendo a Nicaragua, Cuba, México, Canadá y Brasil, cuyos gobiernos son de ideología de izquierda.

Con la confirmación de su ingreso, Bogotá y Washington acordaron el préstamo de tres potentes drones MQ-9A Reaper, equipados para lanzar misiles, para equilibrar la guerra de drones contra los grupos terroristas.

El Comando Sur es el responsable del despliegue de la Fuerza Naval de EE.UU. en aguas internacionales del mar Caribe y el Pacífico, que desde septiembre de 2025 ha ejecutado 68 ataques contra narcolanchas, que han dejado 225 muertos.

El más reciente ocurrió este martes 25 de agosto en el Caribe, con un bombardeo a un lancha rápida que dejó cuatro tripulantes muertos.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos creó fuerza de tarea contra narcos del Hemisferio Occidental, ¿qué papel tendrá Colombia?

BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Quién es Francis L. Donovan y por qué está de visita en Colombia?
Francis L. Donovan es el jefe del Comando Sur de Estados Unidos y llegó a Colombia para reunirse con la nueva cúpula de las Fuerzas Militares y ajustar estrategias conjuntas contra el crimen organizado transnacional.
¿Qué temas tratará el jefe del Comando Sur con las Fuerzas Militares de Colombia?
La agenda contempla discutir esfuerzos conjuntos contra los grupos dedicados al narcotráfico y fortalecer la cooperación en materia de seguridad entre Colombia y Estados Unidos.
¿Qué es la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C) y qué busca?
La A3C es un mecanismo de cooperación policial y militar para combatir el narcotráfico transnacional, las redes de tráfico de migrantes y el terrorismo. También busca reducir la influencia de China en asuntos de seguridad en el hemisferio occidental.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Corrupción
Narcotráfico
Conflicto armado
fuerzas armadas
Narcóticos
Fuerzas Militares
Comando Sur
Colombia
Estados Unidos
Abelardo de la Espriella
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos