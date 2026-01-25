De no creer: colombiano destrozó el baño del avión en el que iba a ser deportado desde EE. UU.

A escasos minutos del despegue, este hombre ingresó a uno de los baños de la aeronave y empezó a destruirlo: desde los paneles de las paredes hasta el piso y el techo, e incluso, derramó un líquido del que aún no se tiene certeza.

Lo que se esperaba fuera un vuelo de deportación sin mayores complicaciones desde Florida, Estados Unidos, hasta Colombia, terminó en vandalismo y crimen. Y es que el barranquillero Eduardo José Restrepo Caballero, de 27 años, quien estaba bajo custodia de las autoridades de inmigración en ese país e iba a ser deportado, ni siquiera permitió que el avión saliera de territorio estadounidense.

De inmediato, el piloto regresó a la puerta de embarque y anunció a las autoridades lo sucedido, quienes, tras ingresar al avión y hacer una inspección, concluyeron que los daños podrían ascender a los 10.000 dólares. Ante la gravedad del incidente, los demás pasajeros tuvieron que bajar de la aeronave y el vuelo fue reprogramado.

Según expertos en la materia como Luis Victoria, abogado de la Universidad de San Buenaventura de Cali y especialista en Derecho Administrativo de la UPB de Medellín, quien además ejerce en EE. UU., Restrepo Caballero podría enfrentar penas de cinco o más años bajo legislación federal y/o estatal, y que, a raíz de la gravedad de estos sucesos, es casi inviable, a partir de ahora, resolver su situación migratoria y más adelante poder regresar a Estados Unidos de manera legal. Entre tanto, Eduardo José Restrepo permanece retenido en control migratorio.

En cuanto a cifras de deportaciones desde EE.UU. a Colombia, solo en los primeros siete meses de 2025 hubo 19.434 deportados, casi el total durante 2024: 22.269.