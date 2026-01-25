De no creer: colombiano destrozó el baño del avión en el que iba a ser deportado desde EE. UU.

Lo que se esperaba fuera un vuelo de deportación sin mayores complicaciones desde Florida, Estados Unidos, hasta Colombia, terminó en vandalismo y crimen. Y es que el barranquillero Eduardo José Restrepo Caballero, de 27 años, quien estaba bajo custodia de las autoridades de inmigración en ese país e iba a ser deportado, ni siquiera permitió que el avión saliera de territorio estadounidense.
A escasos minutos del despegue, este hombre ingresó a uno de los baños de la aeronave y empezó a destruirlo: desde los paneles de las paredes hasta el piso y el techo, e incluso, derramó un líquido del que aún no se tiene certeza.