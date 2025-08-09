¿Colombia podría perder el río Amazonas?

“¿Qué pensarán de nosotros en Japón?”, se preguntaba en una canción el grupo musical Calle 13, y el coro lo repetía en todo el mundo. Y sí. No en Japón, pero sí en la despatriada Isla Santa Rosa: ¿Qué pensarán de nosotros allá?.
Hace apenas un par de semanas, sus habitantes vivían “tranquilos”, colgando sus banderas de Perú hasta que en junio pasado, a través de una ley, Perú la declaró territorio propio. En respuesta, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, prendió las alertas y convirtió a la isla en noticia de primera plana. El tema es un verdadero chicharrón.
En teoría, la isla no le pertenece a ninguna de las dos repúblicas, pero desde hace años Perú ejerce como autoridad. Nada nuevo bajo el sol, en teoría, hasta que, a un año de dejar la Casa de Nariño, Gustavo Petro decidió sacudir la disputa.