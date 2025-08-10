Colombia impulsa ley de IA, pero 40% de colegios públicos están sin internet

El Gobierno presentó formalmente un Proyecto de Ley para establecer un marco jurídico integral para el desarrollo, implementación y uso de la inteligencia artificial (IA) en Colombia. Este anuncio se hizo el pasado 28 de julio y es una propuesta liderada por el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y con apoyo del ministerio de Educación.
Sobre el tema, por el lado de la educación, el ministro Daniel Rojas, en la rueda de prensa en la que presentaron el Proyecto de Ley, su cartera tiene un capítulo importante en el desarrollo de la propuesta porque buscan incorporar la IA “en todos los niveles educativos”; impulsar la formación docente y fomentar “la participación de las poblaciones históricamente excluidas”.
La idea, desde el lado de la educación, y tal como lo plantea el ministro Rojas, está dejando de lado algunas consideraciones que vive el país.
