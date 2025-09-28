Federico Gutiérrez dice que Daniel Quintero podría perder la visa por corrupción y promete enviar pruebas a EE. UU.

La controversia por una posible revocación de la visa a Daniel Quintero está creciendo, de la mano de la anunciada revocatoria del mismo documento al presidente Gustavo Petro. A la polémica se sumó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que su predecesor podría perder la visa no por “provocador, sino por corrupto”. La cuestión fue que este sábado 27 de septiembre, el precandidato presidencial Daniel Quintero publicó un mensaje en el que aseguró que también estaba dispuesto a entregar su visa en solidaridad con la revocación que sufrió el presidente Gustavo Petro.

La declaración no pasó desapercibida en Washington. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, respondió con tono irónico al mensaje del exalcalde de Medellín. En su cuenta de X (antes Twitter) escribió: “¡A la orden!”, una expresión muy común en Colombia que fue interpretada como burla hacia la propuesta de Quintero.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, se presenta jocosamente como “el quitavisas”. FOTO TOMADA DE X (@DeputySecState).

Landau reforzó el tono satírico al publicar una imagen en la que se autodenomina “El Quitavisas”, parodiando la señal de Batman en el cielo, pero reemplazando el murciélago por el águila del Departamento de Estado. Le puede gustar: ¿Le quitarán la visa a Daniel Quintero? Subsecretario de Estado le respondió a su propia solicitud La respuesta del diplomático se volvió viral y reavivó el debate sobre las tensiones diplomáticas que desató la decisión de Washington de retirar la visa al presidente Petro tras sus declaraciones sobre el conflicto en Gaza y el Ejército estadounidense. Eso no fue todo al rifirrafe se sumó el senador republicano Bernie Moreno, quien expresó a Quintero: “Ahora vamos a averiguar dónde han estado escondiendo su dinero”.

El mensaje generó una fuerte reacción de Daniel Quintero, quien en la tarde del domingo 28 de septiembre rechazó con firmeza las declaraciones del senador, a las que tildó de calumniosas. “Senador, su calumnia dice más de usted que de mí. Si encuentra algo, será dignidad y coherencia, las mismas que perdió al guardar silencio ante el exterminio del pueblo palestino”, señaló Quintero.

Federico Gutiérrez enviará pruebas de la corrupción de Quintero a Estados Unidos

Horas después entró a la discusión Federico Gutiérrez. El mandatario contestó a las publicaciones de Bernie Moreno y Christopher Landau. En ambos casos culpó a Quintero de “saquear” a Medellín y prometió enviar información sobre “posibles socios y testaferros” del exalcalde de la capital antioqueña. “Los hermanitos Quintero y sus socios que saquearon a Medellín deben responder muchos interrogantes a Estados Unidos. Sus viajes a Panamá y USA no son casuales”, indicó. Puede leer: “Qué noticia tan triste”: alcalde Fico se pronuncia sobre tragedia en Carrera de las Rosas Incluso, Gutiérrez dijo que uno se los socios reside en Miami (Estados Unidos). Y señaló que si Quintero y sus socios ingresaron dineros, “producto de la corrupción en Medellín”, podrían ser solicitados en extradición por la justicia de Estados Unidos. Agregó: “Medellín ha sido reconocida por la justicia como Víctima. Ya el jefe de la banda está imputado ante la Justicia por corrupción e irá a juicio. No descansaremos hasta que se haga justicia y resolver”. Cabe destacar que hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre si la visa de Daniel Quintero será revocada o si las autoridades estadounidenses tomarán en serio su ofrecimiento. Sin embargo, el cruce de mensajes refleja cómo la decisión sobre Petro sigue generando tensiones diplomáticas y reacciones políticas nacionales e internacionales.

Daniel Quintero ya está imputado