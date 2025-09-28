Federico Gutiérrez dice que Daniel Quintero podría perder la visa por corrupción y promete enviar pruebas a EE. UU.

La controversia por una posible revocación de la visa a Daniel Quintero está creciendo, de la mano de la anunciada revocatoria del mismo documento al presidente Gustavo Petro. A la polémica se sumó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que su predecesor podría perder la visa no por “provocador, sino por corrupto”.
La cuestión fue que este sábado 27 de septiembre, el precandidato presidencial Daniel Quintero publicó un mensaje en el que aseguró que también estaba dispuesto a entregar su visa en solidaridad con la revocación que sufrió el presidente Gustavo Petro.