Colombia se estrena en el Mundial Sub-20: a qué hora es, dónde verlo y cuáles son las figuras a seguir

La Selección Colombia inicia este lunes en Chile su decimosegunda participación en los mundiales juveniles, en los que su mejor cosecha ha sido el tercer lugar en Emiratos Árabes Unidos en 2003 bajo la orientación del técnico Reinaldo Rueda. En la más reciente, en 2023 en Argentina, avanzó hasta cuartos de final, ocupando la sexta casilla, la segunda figuración más destacada junto a la de 2011 como anfitriona.
El primer rival en suelo austral, hoy a las 6:00 p.m. de nuestro país, es Arabia Saudita, que asiste por décima vez al certamen y que llega como subcampeona de la Copa Asiática tras caer con Australia por penaltis en el torneo que se realizó en China. Los Halcones Verdes buscan superar los octavos de final, su mejor campaña en el Mundial Sub-20.