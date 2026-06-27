Colombia habilita canal oficial para enviar ayuda médica a Venezuela tras los terremotos

El Gobierno colombiano estableció el procedimiento oficial para canalizar la ayuda médica destinada a Venezuela, país que enfrenta una de las peores tragedias naturales de su historia reciente tras los dos terremotos registrados el pasado miércoles, que dejan al menos 1.430 muertos, más de 50.000 desaparecidos y millones de personas afectadas.
A través del Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ejecutivo anunció que todas las ofertas de medicamentos, dispositivos médicos, insumos hospitalarios, equipos de salud y personal sanitario voluntario deberán ser gestionadas exclusivamente por los canales oficiales habilitados para esta emergencia.
“Las ofertas de medicamentos, dispositivos médicos, insumos hospitalarios, equipos médicos y personal voluntario deberán canalizarse únicamente por los canales oficiales habilitados por el Ministerio de Salud”, indicó el Gobierno nacional en un comunicado.