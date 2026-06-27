Colombia habilita canal oficial para enviar ayuda médica a Venezuela tras los terremotos

El Gobierno colombiano estableció el procedimiento oficial para canalizar la ayuda médica destinada a Venezuela, país que enfrenta una de las peores tragedias naturales de su historia reciente tras los dos terremotos registrados el pasado miércoles, que dejan al menos 1.430 muertos, más de 50.000 desaparecidos y millones de personas afectadas. A través del Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ejecutivo anunció que todas las ofertas de medicamentos, dispositivos médicos, insumos hospitalarios, equipos de salud y personal sanitario voluntario deberán ser gestionadas exclusivamente por los canales oficiales habilitados para esta emergencia. “Las ofertas de medicamentos, dispositivos médicos, insumos hospitalarios, equipos médicos y personal voluntario deberán canalizarse únicamente por los canales oficiales habilitados por el Ministerio de Salud”, indicó el Gobierno nacional en un comunicado.

La medida busca coordinar de manera ordenada la cooperación humanitaria que Colombia pueda prestar a Venezuela, en función de las necesidades identificadas por las autoridades del país vecino. Lea más: Terremotos en la Venezuela de Delcy Rodríguez: las verdades ocultas bajo los escombros del régimen bolivariano

Ministerio de Salud habilitó un canal oficial para recibir ayudas

El Ministerio de Salud informó que las entidades, organizaciones y profesionales interesados en apoyar la emergencia deberán enviar sus propuestas al correo electrónico emergencias@minsalud.gov.co, canal que centralizará las ofertas de cooperación sanitaria. Según precisó la cartera, cada propuesta será evaluada técnicamente antes de coordinar su eventual envío con el Gobierno venezolano. “El correo emergencias@minsalud.gov.co recibirá las ofertas, que serán evaluadas técnicamente antes de coordinar su eventual envío con el Gobierno de Venezuela”, explicó el Ejecutivo. Las autoridades también hicieron un llamado a no realizar envíos espontáneos de medicamentos, brigadas médicas o personal sanitario sin autorización previa, al advertir que la cooperación internacional opera bajo solicitud expresa del país receptor. “La cooperación internacional opera bajo demanda del Gobierno receptor”, señala el documento oficial. Le puede interesar: Sube a 1.430 el número de muertos por los terremotos en Venezuela; hay 3.238 heridos

Colombia mantiene operaciones de rescate y asistencia humanitaria

El anuncio se produce mientras Colombia mantiene desplegada una de sus mayores operaciones de asistencia internacional reciente en Venezuela. Actualmente, el equipo especializado USAR COL-1, conformado por 63 rescatistas y cuatro binomios caninos, adelanta labores de búsqueda y rescate en el estado de La Guaira, la región más golpeada por los terremotos. Durante este sábado, la misión colombiana logró establecer contacto con un niño de 11 años que permanece atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado, concentrando desde entonces los esfuerzos para lograr su rescate. De forma paralela, la Sala de Crisis Nacional, liderada por la UNGRD, evalúa el envío de un hospital de campaña y personal médico adicional para fortalecer la capacidad de atención sanitaria en las zonas afectadas. La operación humanitaria también permitió la repatriación de 47 ciudadanos colombianos, entre ellos 19 niños deportistas, quienes regresaron al país en los mismos aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que trasladaron a los equipos de rescate hacia Venezuela. Conozca también: Ya están en Venezuela los 22 bomberos de Medellín que pasaron horas esperando autorización para ingresar

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