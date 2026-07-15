Icetex abre becas del 100 % para que profesionales colombianos se capaciten en vulcanología: así puede postularse

El Icetex abrió una convocatoria de becas internacionales dirigida a profesionales colombianos interesados en fortalecer su formación en vulcanología, gestión del riesgo de desastres y mitigación de amenazas volcánicas.
El programa, desarrollado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Universidad de Chile, ofrece financiación del 100 % del valor de la matrícula para un curso que se desarrollará de manera virtual entre el 17 de agosto y el 9 de septiembre de 2026. Las postulaciones estarán habilitadas hasta el 17 de julio de 2026 a través de la plataforma de internacionalización del Icetex.