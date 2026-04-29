CNE ratificó la sanción a la campaña Petro Presidente 2022 por violación a topes electorales

En noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso una sanción sin precedentes contra la campaña Petro Presidente 2022, al confirmar que superó de manera significativa los topes de financiación en ambas vueltas presidenciales y que incurrió en financiación prohibida, omisión de reportes y manipulación contable.

Ahora, en abril de 2026, el CNE confirmó la decisión tras revisar varios recursos de apelación. Es decir, quedan en firme las sanciones al gerente de la campaña, Ricardo Roa Barragán; a Lucy Aydee Mogollón, tesorera, y a María Lucy Soto Caro, quien era auditora interna.

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