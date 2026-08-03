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Impulsadora de empresas de tecnología y experta en innovación: así es el currículo de la nueva MinCiencias

El presidente electo Abelardo de la Espriella la designó en el cargo. Según él, su hoja de vida salió del recién creado Banco de Talentos.

  • Claudia Benavides Salazar, ministra de Ciencia y Tecnología designada. FOTO: CORTESÍA.
    Claudia Benavides Salazar, ministra de Ciencia y Tecnología designada. FOTO: CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
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“Me mueve una convicción: convertir el conocimiento en oportunidades reales —empresas, empleo y desarrollo— para las regiones y para Colombia”.

Con esta frase, posteada en un perfil profesional de la red social LinkedIn, se presenta en el ambiente laboral la futura ministra de Ciencia y Tecnología, Claudia Benavides Salazar.

El presidente electo Abelardo de la Espriella la designó como la próxima titular de una cartera históricamente relegada en los gobiernos del país, bajo la premisa de que, en su mandato, la ciencia será “un motor de desarrollo nacional”.

Benavides nació en Pasto y se crio en Manizales. Es ingeniera industrial con maestría en Creatividad e Innovación y un doctorado en Competitividad y Sostenibilidad.

“Llevo más de 25 años convirtiendo conocimiento en desarrollo: gerenciando proyectos de innovación y emprendimiento —tradicionales, de base tecnológica, digitales, con enfoque de género y longevidad— y construyendo institucionalidad para la competitividad del país”, afirmó ella en su perfil.

Asegura que ha trabajado en proyectos de gobernanza y política pública de Ciencia, Tecnología e Innovación; instrumentos financieros para la ciencia y la innovación; estructuración, gerencia y participación en proyectos de regalías; transferencia de conocimiento al mercado, que incluye la “incubación y aceleración de más de 400 empresas de base tecnológica”, entre otros.

Benavides publicó que “como asesora y consultora he acompañado a más de 120 empresas y proyectos en modelos de innovación y de negocio, planes estratégicos y gestión del conocimiento”.

En el plano internacional, la futura ministra cuenta con estudios de Creación de Empresas de Base Tecnológica a partir de resultados de investigación y Transferencia Tecnológica, en la Universidad de Cambridge; Programa de Mentoría Empresarial, en el MIT de Massachusetts; y Sistemas de Innovación, en la Universidad de California.

Gran parte de su experiencia profesional ha transcurrido en las universidades y como asesora de empresas del sector público y privado. También fue directora ejecutiva de Incubar.In, una ONG de Manizales dedicada a las asesorías de desarrollo empresarial.

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De la Espriella aseguró que ella fue “elegida entre miles de postulantes del Banco de Talentos de la Patria Milagro” y la describió como “una académica brillante, íntegra y visionaria, lista para poner la inteligencia, la innovación y el conocimiento al servicio del futuro de Colombia”.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuál es la trayectoria profesional de Claudia Benavides, futura ministra de Ciencia y Tecnología?
Claudia Benavides tiene más de 25 años de experiencia en innovación, emprendimiento, competitividad y transferencia de conocimiento. Según su perfil profesional, ha liderado proyectos de ciencia, tecnología e innovación, trabajado en políticas públicas, gestionado iniciativas financiadas con regalías y asesorado a empresas e instituciones públicas y privadas.
¿Qué formación académica tiene Claudia Benavides?
Claudia Benavides es ingeniera industrial, cuenta con una maestría en Creatividad e Innovación y un doctorado en Competitividad y Sostenibilidad. Además, realizó estudios especializados en transferencia tecnológica, creación de empresas de base tecnológica, mentoría empresarial y sistemas de innovación en universidades como Cambridge, MIT y la Universidad de California.
¿Qué experiencia tiene Claudia Benavides en emprendimiento e innovación?
De acuerdo con la información divulgada por la propia funcionaria, ha participado en la incubación y aceleración de más de 400 empresas de base tecnológica y ha asesorado a más de 120 empresas y proyectos en modelos de innovación, planes estratégicos y gestión del conocimiento. Su experiencia también incluye la transferencia de conocimiento desde la investigación hacia el mercado.

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