Alerta por suicidios en Colombia: 1.352 muertes este año, con Medellín, Bogotá y Cali a la cabeza

Entre enero y junio de este año, 1.352 personas se quitaron la vida en Colombia, de acuerdo con el más reciente Boletín Estadístico Mensual del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La cifra confirma que el suicidio sigue siendo uno de los principales retos de la salud pública nacional.
Del total de muertes registradas, 1.085 correspondieron a hombres y 267 a mujeres. La mayoría de los casos se concentraron en personas entre los 20 y 44 años, y Medellín, Bogotá y Cali fueron las ciudades con mayor número de reportes.