Van 90 líderes sociales asesinados y 77 masacres este año, alerta Defensoría del Pueblo

Las cifras no mienten y menos cuando apenas son una parte del panorama que enfrentan hoy en día en el país los líderes sociales. La Defensoría del Pueblo reveló que, entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año, fueron asesinadas 19 lideresas y 71 líderes sociales en Colombia.
Se trata de personas que trabajaban por sus comunidades y sus territorios, especialmente en regiones históricamente golpeadas por la violencia.
En el mismo periodo, la entidad documentó el homicidio de cinco firmantes del Acuerdo de Paz y el registro de 77 masacres, que dejaron 300 personas muertas en distintas zonas del país.