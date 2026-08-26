Van 90 líderes sociales asesinados y 77 masacres este año, alerta Defensoría del Pueblo

Las cifras no mienten y menos cuando apenas son una parte del panorama que enfrentan hoy en día en el país los líderes sociales. La Defensoría del Pueblo reveló que, entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año, fueron asesinadas 19 lideresas y 71 líderes sociales en Colombia. Se trata de personas que trabajaban por sus comunidades y sus territorios, especialmente en regiones históricamente golpeadas por la violencia. En el mismo periodo, la entidad documentó el homicidio de cinco firmantes del Acuerdo de Paz y el registro de 77 masacres, que dejaron 300 personas muertas en distintas zonas del país.

Un llamado desde el mandato constitucional

Al presentar el balance, la Defensoría, en cabeza de Iris Marín, enmarcó las cifras en un llamado de fondo: la consolidación de la paz, insistió la entidad, es un mandato constitucional y una condición indispensable para garantizar los derechos humanos en Colombia. El mensaje reafirma una postura que el organismo ha mantenido a lo largo del año, en medio de sucesivos balances que muestran que la violencia contra los líderes sociales no cesa. El reporte con corte al 31 de julio profundiza una alerta que la propia Defensoría ya había hecho pública un mes antes. Hasta el 30 de junio, la entidad había contabilizado 78 asesinatos de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos —61 hombres y 17 mujeres— y 68 masacres con 272 víctimas. Es decir que, solo en julio, se sumaron 12 nuevos homicidios de liderazgos sociales, nueve masacres adicionales y 28 víctimas más por esos hechos, un ritmo que confirma que la violencia contra las comunidades no dio tregua durante el séptimo mes del año.

¿Y la cifra de firmantes de paz?

El aumento se replica en el capítulo de los firmantes del Acuerdo de Paz. Cinco asesinatos entre enero y julio representan un caso adicional frente a los cuatro que la Defensoría había registrado hasta junio, ocurridos en Caquetá, Cauca y Huila. La persistencia de estos crímenes, casi una década después de la firma del Acuerdo, mantiene abierta la discusión sobre las garantías de seguridad para quienes dejaron atrás las armas y volvieron a la vida civil.

Territorios históricamente golpeados

Aunque el más reciente reporte no desagregó el detalle departamental de julio, los balances previos de la Defensoría han identificado a Cauca, Antioquia y Norte de Santander como los departamentos con mayor concentración de asesinatos de líderes y lideresas, así como de masacres, un patrón territorial que las cifras acumuladas a julio sugieren que se mantiene. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La entidad ha señalado en balances anteriores que estos hechos ocurren en zonas con fuerte presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas, donde las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes enfrentan mayores riesgos por la defensa de sus territorios. Lea también: Ella es Clara Lucía Sandoval, la pastora cristiana a la que De la Espriella designó como “gerente de Bogotá” Bloque de preguntas y respuestas: