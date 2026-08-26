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Jersey de Michael Jordan subastado en un precio inédito; conozca los artículos del deporte más costosos

Cien millones de dólares es lo que pide su dueño en la subasta. ¿Cuáles son los objetos más valiosos del deporte?

  • Michael Jordan ganó las seis finales que jugó en la NBA con los Chicago Bulls, un récord inédito en el mejor baloncesto del mundo. FOTO GETTY
    Michael Jordan ganó las seis finales que jugó en la NBA con los Chicago Bulls, un récord inédito en el mejor baloncesto del mundo. FOTO GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 49 minutos
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Michael Jordan es uno de los hombres más influyentes, no solo en el deporte, sino en la historia de la humanidad, esto debido a su personalidad dentro de los escenarios más grandes de la NBA con los Chicago Bulls, razón por la cual sus prendas con este equipo tienen un alto valor en el mercado.

El jersey que usó el mito del baloncesto en el tercer partido de las finales de la NBA de 1998 entre Utah Jazz y Chicago Bulls se subastará el próximo 15 de septiembre y es posible que alcance los 100 millones de dólares, una marca inédita en objetos deportivos.

Jordan anotó 24 puntos en 32 minutos el 7 de junio de 1998, el día que usó la prenda. Los Bulls ganaron ese duelo por 96-54, la mayor distancia en un partido de las Finales de la NBA. La camiseta que usó en el primer juego de esa serie ya fue vendida por 10,1 millones de dólares en 2022.

El top 10 del mundo deportivo

Por USD$24,1 millones se vendió la camiseta de Babe Ruth con los Yankees de 1932. La sigue la tarjeta de Mickey Mantle de la marca Topps de 1952 por USD$ 12,6 millones.

En el tercer lugar está el ya mencionado jersey de Jordan en el primer juego de las Finales de la NBA de 1998. La primera prenda de fútbol está en el 4° lugar con la camiseta que usó Diego Armando Maradona contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de 1986, por la que se pagó USD$9,3 millones.

Por 8,8 millones de dólares se vendió el manuscrito de 1892 con el cual se refundaron los Juegos Olímpicos. Por USD$7,8 millones fue adquirida la colección de camisetas usadas por Lionel Messi en el Mundial de Catar 2022. En 7,2 millones de dólares fue adquirida la tarjeta de béisbol Honus Wagner T206.

La tarjeta de rookie del mítico Babe Ruth es un tesoro por el que un fanático de Yankees pagó 7,2 millones de dólares. En USD 6,1 millones se cotizó y se vendió el cinturón de campeón de Muhammad Ali en 1974, cuando derrotó a George Foreman.

Los primeros diez puestos los cierra la tarjeta rookie de LeBron James (2003), la cual costó 5,8 millones de dólares. Todo un hito de colección al tratarse del máximo anotador de la historia de la NBA.

Lea también: Subastaron el balón de la “mano de Dios” de Maradona, ¿cuánto dieron por él?

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto podría valer la camiseta de Michael Jordan de las Finales de la NBA de 1998?
La camiseta que Michael Jordan utilizó en el tercer partido de las Finales de 1998 podría alcanzar los 100 millones de dólares en la subasta, lo que establecería un récord para un objeto deportivo.
¿Cuándo se subastará la camiseta de Michael Jordan de 1998?
La camiseta se subastará el 15 de septiembre, aunque la noticia no especifica la casa de subastas encargada del evento.
¿Cuáles son los objetos deportivos más caros del mundo?
El listado incluye la camiseta de Babe Ruth de 1932 (24,1 millones de dólares), la tarjeta de Mickey Mantle de 1952 (12,6 millones), la camiseta de Jordan de 1998 (10,1 millones), la camiseta de Maradona de 1986 (9,3 millones), un manuscrito relacionado con los Juegos Olímpicos (8,8 millones), la colección de camisetas de Messi de 2022 (7,8 millones), la tarjeta Honus Wagner T206 (7,2 millones), la rookie de Babe Ruth (7,2 millones), el cinturón de Muhammad Ali de 1974 (6,1 millones) y la rookie de LeBron James de 2003 (5,8 millones).

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