Este jueves es el sorteo de la UEFA Champions League en Mónaco; ¿a qué hora y dónde verlo?

El camino hacia la final de la Champions League, que se jugará en Madrid el 5 de junio de 2027, inicia este jueves 27 de agosto. Antes del mediodía de Colombia empezará la ceremonia para sortear la fase de liga del torneo más importante a nivel de clubes. Las balotas se moverán en el Foro Grimaldi de Mónaco desde las 11:00 a.m., hora de Colombia y se podrá seguir a través de ESPN y Disney+. En el Principado se conocerá el destino de los 36 equipos que disputarán la primera instancia de la Orejona. Cada uno jugará ocho partidos: cuatro como local y cuatro como visitante. Ningún club se enfrentará a un rival de su mismo país en esta etapa y como máximo tendrá dos contendientes de una misma federación nacional. De los 36 participantes, los primeros ocho avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff para definir los otros ocho cupos entre los 16 mejores. Los equipos que terminen del puesto 25 al 36 quedarán eliminados de cualquier competición europea en la temporada. Esta será la tercera edición de la Champions bajo dicho formato tras el cambio implementado en 2024.

Bombos y software de sorteo

Ante la cantidad de cruces y las controversias de ediciones anteriores, la Uefa determinó que la asignación de rivales se realice mediante un software asistido y no de forma totalmente manual con balotas, medida orientada a evitar suspicacias alrededor de las llamadas “balotas calientes”. La distribución de clubes en los bombos mantiene el criterio de las últimas dos temporadas. Las instituciones con mejor coeficiente Uefa en los últimos años se ubican entre el Bombo 1 y el Bombo 2. Por su parte, los clasificados de las grandes ligas en posiciones bajas y los representantes de torneos de segundo y tercer nivel, se sitúan en los bombos 3 y 4. El vigente campeón, Paris Saint-Germain, figura automáticamente como el primer clasificado en el Bombo 1.

¿Cómo llegan los favoritos?

El conjunto más dominante de los últimos dos años es el PSG de Luis Enrique, tricampeón continental en ejercicio que ahora busca el hito de ganar tres Champions consecutivas, tal como lo logró el Real Madrid de Zinedine Zidane entre 2016 y 2018. El FC Barcelona de Hansi Flick sumó a sus filas al que muchos consideran el mejor pivote del mundo, Rodri, incorporación que eleva considerablemente las candidaturas del cuadro azulgrana. Tras perder la final de la temporada pasada, el Arsenal de Mikel Arteta busca la revancha e intentará llegar hasta la última instancia, impulsado por la confianza de haber ganado la liga inglesa tras 22 años de sequía. Sin Pep Guardiola en el banquillo, la vida continúa en el Manchester City. Los Sky Blues, acostumbrados al protagonismo europeo en los últimos años, afrontan el reto de mantener la competitividad bajo el mando de Enzo Maresca. Por su parte, el Bayern Múnich de Luis Díaz integra el grupo de principales aspirantes. El atacante colombiano aún no conquista el trofeo y busca hacerlo esta temporada. Entre tanto, el Real Madrid apela a su mística histórica y al regreso de José Mourinho como director técnico.