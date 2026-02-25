x

Feminicidios, abusos y trata: el saldo brutal de la violencia contra las mujeres en 2025

La Defensoría reveló que en 2025 y en el inicio de 2026 miles de mujeres y niñas fueron víctimas de delitos sexuales, violencia intrafamiliar, feminicidios y trata de personas. Las cifras confirman que la agresión sistemática sigue siendo una constante en todo el país.

  Según cifras del Observatorio Colombiano de Feminicidios, en 2025 ocurrieron 621 feminicidios en todo el país. Foto: Archivo
    Según cifras del Observatorio Colombiano de Feminicidios, en 2025 ocurrieron 621 feminicidios en todo el país. Foto: Archivo
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
María* tenía 14 años cuando decidió contar lo que ocurría en su propia casa. Durante meses soportó abusos en silencio hasta que un profesor notó cambios en su comportamiento y activó la ruta institucional. Su caso no es una excepción, es uno entre miles. Detrás de cada cifra hay historias como la suya, marcadas por el miedo, la vergüenza y la impunidad.

Ese es el telón de fondo del más reciente balance de la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre la dimensión de las violencias basadas en género registradas en 2025 y en el primer mes de 2026. Los datos consolidados por la Fiscalía General de la Nación dibujan un país donde ser mujer o niña sigue siendo un factor de riesgo.

Entérese: Así funciona Alerta Rosa, la nueva app paisa que busca proteger a las mujeres en casos de violencia

Los delitos sexuales encabezan el listado. Solo en 2025 se documentaron 15.729 casos. Más de la mitad, 8.644, tuvieron como víctimas a niñas y adolescentes. Otras 376 agresiones “afectaron a mujeres con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas”. En enero de 2026 ya se habían sumado 963 nuevos episodios. Las tasas más altas se concentraron en Vaupés, Guaviare y Guainía, territorios con débil presencia institucional.

La violencia intrafamiliar tampoco da tregua. El año pasado dejó 14.860 mujeres víctimas, 9.780 de ellas mayores de edad que formalizaron denuncias. En enero de 2026 se registraron 1.901 casos adicionales. Detrás de esos números, según expertos, hay hogares convertidos en escenarios de agresión, dependencia económica que silencia denuncias y niños que crecen normalizando el maltrato.

Conozca: Abogado de Diana Ospina presentó cargos por secuestro extorsivo agravado: “no puede quedar impune”

La forma más extrema de esta cadena de violencias es el feminicidio. Durante 2025 se abrieron 451 noticias criminales relacionadas con este delito, 118 crímenes consumados, 333 tentativas y 28 transfeminicidios. Caquetá y Amazonas registraron las tasas más altas en proporción a su población. En el primer mes de 2026 ya se contabilizaban 28 casos adicionales, incluidos dos feminicidios consumados y cuatro transfeminicidios.

Cifra de trata de personas en Colombia durante el 2025

El informe también evidencia la persistencia de la trata de personas, con 193 casos reportados en 2025, 41 de ellos con víctimas menores de edad. Norte de Santander y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina aparecen como los focos de mayor riesgo. A esto se suma la explotación sexual de niñas y adolescentes, que dejó 151 casos el año pasado y cinco más en las primeras semanas de 2026, con especial impacto en Guaviare y Vichada.

Para la Defensoría, las cifras confirman que Colombia arrastra una deuda histórica con las mujeres y las niñas. No se trata solo de estadísticas, sino de una violencia sistemática que atraviesa territorios, edades y contextos sociales. La entidad advirtió que el Estado no puede seguir reaccionando tarde ni fragmentando respuestas frente a un fenómeno que exige prevención real, protección efectiva y justicia oportuna.

Entérese: Video | El emotivo reencuentro de Diana Ospina con su familia tras ser secuestrada en Bogotá

Derechos humanos
Mujeres
Defensoría del Pueblo
Violencia
Feminicidios
Delitos sexuales
Violencia intrafamiliar
Víctimas
derechos de las mujeres
Colombia
Norte de Santander
San Andrés
Vichada
