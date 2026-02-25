Alerta: descubren fábrica de explosivos del ELN en Bogotá con los que cometerían atentados en elecciones

Las autoridades desmantelaron en las últimas horas un depósito de explosivos de la organización terrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Bogotá, donde se fabricaban artefactos que al parecer serían utilizados para atentados en el marco de las próximas elecciones.

Así lo informó este miércoles el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien detalló que el sitio estaba ubicado en la localidad de Usme, y fue allanado por la Policía y el Gaula Militar, con apoyo de la Fiscalía y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

NOTICIA EN DESARROLLO...