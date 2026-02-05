Revuelo por decisión desfavorable de la CIDH en el caso del magnicidio de Miguel Uribe: ¿qué resolvió?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) negó la solicitud de medidas cautelares presentada por la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, una decisión que fue recibida como un duro revés por sus allegados, quienes siguen reclamando verdad, justicia y garantías frente a un crimen que sacudió al país. El organismo internacional concluyó que no se cumplían los requisitos exigidos para mantener activas esas medidas, pese a la gravedad del caso.
La petición fue elevada por el abogado Víctor Mosquera, representante de la familia, quien solicitó protección no solo para Miguel Uribe Turbay, antes de su fallecimiento, sino también para sus familiares más cercanos.