Se complica acuerdo de reestructuración de Canacol: “bancos se han opuesto”, revela Supersociedades

El proceso de reestructuración de deudas de la canadiense Canacol Energy parece enredarse. La compañía presentó una propuesta de acuerdo con la cual algunos de sus acreedores no estarían de acuerdo, por lo que potencialmente quedaría al borde de entrar en liquidación.
Hay que recordar que Canacol aterrizó en ese proceso en noviembre del año pasado. Se trata de un mecanismo de insolvencia transnacional que enfrenta aprobaciones judiciales en Canadá y Colombia. La finalidad es lograr un acuerdo para inyectar recursos y salvar a la empresa.
El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, le dijo a EL COLOMBIANO que la entidad está estudiando si aprueba las medidas cautelares interpuestas por algunos acreedores o si reconoce los acuerdos propuestos por la matriz de Canacol.