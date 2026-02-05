x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Robo fallido: ladrón fue capturado tras enfrentamiento con funcionarios de la UNP en Medellín

El hombre había intentado hurtarle una cadena de oro a los funcionarios, quienes sacaron sus armas de dotación y sometieron a uno de los asaltantes. Aquí los detalles.

  • Los funcionarios fueron abordados por cuatro presuntos ladrones que se movilizaban en dos motocicletas. Foto de referencia: Laura Rosa Jiménez Valencia.
    Los funcionarios fueron abordados por cuatro presuntos ladrones que se movilizaban en dos motocicletas. Foto de referencia: Laura Rosa Jiménez Valencia.
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 2 horas
bookmark

El hombre de 26 años resultó herido luego de intentar robar junto a otras tres personas a funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el barrio Sevilla, en la zona nororiental de Medellín. El hecho resultó en un intercambió de disparos que concluyó con la captura de este presunto ladrón.

Según detalla el reporte oficial, la Policía fue alertada a través de una llamada a la línea de emergencias 123, en la que se reportaba un cruce de disparos. Al llegar al lugar, la patrulla encontró a un hombre herido y a escoltas de la UNP, quienes relataron que cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas los intimidaron con armas de fuego para hurtarles una cadena de oro.

Le puede interesar: Mataron a otro presunto ladrón en Medellín; van tres casos en una semana

Ante la amenaza, el personal de la Unidad Nacional de Protección reaccionó con sus armas de dotación, logrando herir a uno de los presuntos asaltantes. La patrulla trasladó al lesionado en un taxi hasta la Policlínica para recibir atención médica.

En el sitio fue inmovilizada la motocicleta en la que se movilizaba el presunto victimario, la cual presentaba placas alteradas con stickers, situación que también es materia de verificación por parte de las autoridades.

El hombre herido quedó a disposición de la Fiscalía y avanza su judicialización por el delito de hurto, mientras continúan las investigaciones para dar con el paradero de los otros implicados en el intento de robo.

Lea más: Policía mató a presunto fletero en medio de una balacera en el occidente de Medellín

Más casos de escoltas enfrentando a ladrones en Medellín

Hace casi dos meses, un delincuente fue asesinado en un establecimiento comercial de El Poblado, suroriente de Medellín, por el escolta del concejal de Medellín, Andrés Felipe ‘Gury’ Rodríguez. Los hechos ocurrieron mientras que el corporado se encontraba en una reunión política y el presunto criminal habría ingresado con la idea de hurtar a los que estaban en el lugar.

El concejal Rodríguez dijo que “el hombre ingresó al establecimiento comercial y se dirigió al lugar donde estaba el dueño del restaurante. Se le acercó, le puso un arma de fuego en la cabeza para quitarle una cadena de oro y en ese momento mi conductor, un hombre retirado del Ejército, reaccionó y le dio de baja”.

El hombre, de nacionalidad venezolana, falleció en el sitio producto de un disparo en la cabeza, según relató el concejal, con la cadena del propietario del lugar en su mano. Los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana acudieron al sitio para realizar la inspección al cuerpo sin vida del fallecido, identificado como José Ángel Nieto Villanueva, de 26 años.

Temas recomendados

Delincuencia común
Policía
Unidad Nacional de Protección
Hurto
Robo
Heridos
Escolta
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida