Robo fallido: ladrón fue capturado tras enfrentamiento con funcionarios de la UNP en Medellín

El hombre de 26 años resultó herido luego de intentar robar junto a otras tres personas a funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el barrio Sevilla, en la zona nororiental de Medellín. El hecho resultó en un intercambió de disparos que concluyó con la captura de este presunto ladrón.

Según detalla el reporte oficial, la Policía fue alertada a través de una llamada a la línea de emergencias 123, en la que se reportaba un cruce de disparos. Al llegar al lugar, la patrulla encontró a un hombre herido y a escoltas de la UNP, quienes relataron que cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas los intimidaron con armas de fuego para hurtarles una cadena de oro.

Ante la amenaza, el personal de la Unidad Nacional de Protección reaccionó con sus armas de dotación, logrando herir a uno de los presuntos asaltantes. La patrulla trasladó al lesionado en un taxi hasta la Policlínica para recibir atención médica.

En el sitio fue inmovilizada la motocicleta en la que se movilizaba el presunto victimario, la cual presentaba placas alteradas con stickers, situación que también es materia de verificación por parte de las autoridades.

El hombre herido quedó a disposición de la Fiscalía y avanza su judicialización por el delito de hurto, mientras continúan las investigaciones para dar con el paradero de los otros implicados en el intento de robo.

