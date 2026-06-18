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Chocó: Niño de 11 años fue asesinado mientras regresaba a su casa tras hacer un mandado

Según los reportes preliminares, el asesino habría estado bajo los efectos de sustancias psicoactivas. La Alcaldía de Istmina ya tomó medidas e investiga el caso.

  • Thiago Andrés Angulo Pareja estaba en vacaciones. FOTO: ALCALDÍA DE ITSMINA.
    Thiago Andrés Angulo Pareja estaba en vacaciones. FOTO: ALCALDÍA DE ITSMINA.
El Colombiano
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hace 3 horas
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La muerte violenta de Thiago Andrés Pareja, de 11 años, conmocionó al municipio de Istmina, en Chocó, durante la temporada de vacaciones escolares. El menor fue atacado cuando regresaba a su casa tras realizar un mandado que le pidieron en casa, en circunstancias que son materia de investigación.

De acuerdo con los primeros reportes conocidos por las autoridades, el presunto responsable sería un hombre que habría actuado sin una aparente motivación. Versiones preliminares indican que el señalado agresor podría haber estado bajo los efectos de sustancias psicoactivas al momento de los hechos.

Tras lo ocurrido, las autoridades lograron la captura del sospechoso y lo dejaron a disposición de los organismos competentes, que adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las razones detrás del ataque.

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La Alcaldía de Istmina informó que el señalado homicida no figura como residente del municipio ni como persona en situación de calle. Además, aseguró que no existe información oficial que permita establecer que padezca alguna enfermedad mental o que haya recibido atención dentro de los programas locales de salud mental.

Rechazamos de manera categórica todo acto de violencia contra nuestros niños, niñas y adolescentes, quienes representan el presente y el futuro de nuestra sociedad”, dijeron las autoridades en el comunicado oficial.

Como respuesta institucional, la administración municipal convocó de manera urgente un Consejo Extraordinario de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En ese espacio participaron distintas entidades con el objetivo de evaluar la situación, coordinar acciones y definir medidas para atender las consecuencias del hecho.

”Invitamos a padres de familia, cuidadores y responsables de menores de edad a permanecer atentos y denunciar cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad y seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes”, agregaron.

La Alcaldía también anunció la activación de los protocolos de protección dirigidos a niños, niñas y adolescentes, en medio de la preocupación generada entre las familias de la población.

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Asimismo, se puso en marcha una ruta de atención psicosocial para brindar acompañamiento a los familiares del menor. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar la difusión de versiones no verificadas y colaborar con la investigación aportando cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso.

A través de un comunicado, la administración municipal expresó sus condolencias a los allegados de la víctima y reiteró su rechazo a lo sucedido. Además, hizo un llamado a la comunidad para acompañar la despedida del menor.

“La Administración Municipal de Istmina, invita a toda la comunidad a acompañar el recibimiento del cuerpo del menor Thiago Andrés Angulo Pareja”, publicaron en su página oficial de Facebook.

No confirmaron si seguirán entregando información del caso.

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