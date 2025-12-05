Madre de una de las niñas envenenadas que murió hace dos años también tendría rasgos de talio en su cuerpo

Colombia está consternada luego de que se conociera en las últimas horas la presunta responsable de la muerte de dos menores de edad que fueron envenenadas con talio en el mes de abril. La señalada por la Fiscalía es la empresaria Zulma Guzmán.

En medio de la investigación, lo que aún se desconoce es cuál fue el causante de ese envenenamiento. Al unir las piezas del rompecabezas, una de las posibles pistas sería la muerte de la madre de una niña ocurrida hace dos años.

Lea también: ¿Qué se sabe de Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada de envenenar con talio a dos menores en Bogotá?

Según se ha conocido por fuentes de la Fiscalía, la muerte de la esposa de Juan de Bedout también podría estar relacionada con el talio, pese a que inicialmente se estipuló que fue por enfermedad.