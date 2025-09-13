Chats revelan presiones a contratistas de Agencia de Tierras para publicar en redes personales: ¿Qué dice su director?

La Agencia Nacional de Tierras (ANT), dirigida por Felipe Harman, enfrenta cuestionamientos tras revelarse presuntas presiones laborales sobre comunicadores y periodistas contratistas. Según información publicada por el blog Desigual, los trabajadores habrían recibido instrucciones para utilizar sus redes sociales personales con el fin de difundir mensajes que exaltan los logros de la entidad y del Gobierno nacional, lo que ha sido interpretado como un posible caso de acoso laboral y propaganda política.

Las denuncias se sustentan en mensajes de grupos de WhatsApp, en los que se dan lineamientos detallados sobre el tipo de publicaciones exigidas. En uno de los textos, por ejemplo, se lee: “Si es departamento que no está en maratón decir que mientras el presidente Petro entrega títulos en Cauca y Felipe Harman recupera tierra en Caldas, en (el departamento correspondiente) se está haciendo o se ha hecho tal cosa. Y Con dignidad cumplimos (sic)”. En los chats también se enfatiza que todo video debía incluir la frase “Con dignidad cumplimos” y que cualquier pieza que no la incorporara “no sirve”.

Los contenidos solicitados debían elaborarse en formato selfie, mencionar actividades, lugares y beneficiarios, y luego subirse a X, Instagram o WhatsApp. Los enlaces de las publicaciones debían enviarse como prueba del cumplimiento. Los mensajes establecían plazos estrictos y advertían que al finalizar cada jornada se elaboraría un listado con quienes acataran o no la instrucción, lo que sumaba un componente de control individual sobre los contratistas. Incluso se pedía a los coordinadores que no tenían cuentas en redes sociales abrirlas para asegurar la difusión de los contenidos institucionales.

La respuesta de Harman