Los chats de Petro que probarían su cercanía con un candidato al Senado relacionado con ‘Papá Pitufo’

Una conversación entre Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio y exdirector de la Dian, y el presidente Gustavo Petro en octubre de 2022 sería clave para desentramar la vinculación de una persona cercana a Diego Marín, alias Papá Pitufo, con el Gobierno Nacional. Estos mensajes fueron la señal de advertencia que habría tenido Reyes sobre Camilo Gómez, hoy candidato al Senado por el Partido de la U, y quien presuntamente habría adquirido un papel determinante dentro de la estructura del ‘zar del contrabando’, actualmente detenido en Portugal y requerido en extradición por Colombia.

El nombre de Camilo Gómez Castro resuena en el caso porque este hombre tendría una relación cercana con el presidente Petro, quien, durante su alcaldía en Bogotá, lo designó como director del Instituto para la Economía Social (Ipes). Hace pocos días, una investigación de Noticias Caracol reveló que, según pesquisas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, el entonces director del Ipes en la administración Petro figuraba entre los hombres más cercanos al contrabandista.

El poder acumulado

Las gestiones y el poder que habría acumulado Gómez quedaron en evidencia el 4 de octubre de 2022, cuando llegó a la sede de la Dian, en Bogotá, acompañado de William Castellanos, considerado uno de los hombres fuertes de la seguridad presidencial y cercano al jefe de Estado. En esa fecha, el entonces director de la Dian, Luis Carlos Reyes, recibió a ambos, quienes se presentaron como personas cercanas al presidente para tratar asuntos sensibles relacionados con la lucha contra el contrabando. El exministro, en diálogos con la Revista Semana, contó que Gómez y Castellanos “llegaron a mi oficina a mostrarme un organigrama del contrabando, diciendo que eran personas de confianza del presidente. Obviamente, yo quise verificar eso y le escribí al presidente preguntándole, diciéndole que habían venido ellos a hablar conmigo de temas serios relacionados con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa)”. En este chat se muestra que efectivamente Reyes le escribió directamente al presidente Petro sobre la visita de Castellanos y Gómez a la Dian para tratar asuntos de esa unidad policial. “Disculpe la insistencia, pero necesito hablar con usted sobre este y otros temas”, se lee en el mensaje. A esto, el mandatario respondió: “Voy a hablar con ellos ahora. Cuadramos pronta reunión”. Esa sería la prueba de la relación del presidente con ambos.

No obstante, tras la advertencia, esta no tuvo consecuencias. Reyes dijo que se reunió al menos cinco veces con el presidente mientras estuvo al mando de la Dian, pero que “de ellos no se habló. Se habló de contrabando, la lucha, pero específicamente de quiénes eran estos personajes, no”. “No había nada en ese momento que me indicara que ellos mismos pudieran tener nexos con el contrabando. Lo único que ellos indicaban tener, que yo podía verificar, era que conocían al presidente de la República, que tenían acceso a él. Yo, al verificar eso, pues no tenía realmente más preguntas que hacerle al presidente”, agregó. Pero la gravedad del caso aumentó cuando se conoció que la Fiscalía tuvo en su poder videos y audios que vincularían a Camilo Gómez con Papá Pitufo en hoteles de Cartagena y apartamentos del contrabandista.

