Los chats de Petro que probarían su cercanía con un candidato al Senado relacionado con ‘Papá Pitufo’

Una conversación entre Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio y exdirector de la Dian, y el presidente Gustavo Petro en octubre de 2022 sería clave para desentramar la vinculación de una persona cercana a Diego Marín, alias Papá Pitufo, con el Gobierno Nacional.
Estos mensajes fueron la señal de advertencia que habría tenido Reyes sobre Camilo Gómez, hoy candidato al Senado por el Partido de la U, y quien presuntamente habría adquirido un papel determinante dentro de la estructura del ‘zar del contrabando’, actualmente detenido en Portugal y requerido en extradición por Colombia.