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Cepeda se mantiene en su llamado a “desobediencia civil” y responde a críticas: “se ignora el cuestionamiento central”

A través de un mensaje en X, insistió en que el verdadero problema es la falta de claridad sobre los presuntos vínculos de Abelardo de la Espriella con agencias de inteligencia estadounidenses.

  • El excandidato aclaró que esto no significa que desconozca los resultados electorales. Foto. Colprensa
    El excandidato aclaró que esto no significa que desconozca los resultados electorales. Foto. Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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Luego del revuelo que se armó tras el anuncio de Iván Cepeda de declararse en ‘desobediencia civil’, el excandidato presidencial decidió aclarar el alcance de sus palabras. Por medio de un mensaje publicado en su cuenta de X, explicó qué quiso decir con esa frase.

Cepeda advirtió que las interpretaciones que han circulado dejan de lado lo que, a su juicio, constituye el fondo del asunto. “Se deja de lado la esencia del problema: la afrenta a la dignidad nacional”, afirmó.

Según el senador, también se ha buscado ignorar el cuestionamiento que considera central y que ya ha mencionado varias veces a lo largo de las semanas pasadas: si el mandatario electo (Abelardo de la Espriella) “es colaborador o agente de un organismo de seguridad e inteligencia estadounidense”.

“La razón de este silencio es obvia. Lo que buscan ignorar es lo que les genera absoluta molestia”, señaló, y agregó que ese punto es “precisamente” lo que ha querido destacar: “el inmenso peligro para nuestra soberanía”.

El senador también salió al paso de quienes, según dijo, han mezclado dos posturas suyas que considera distintas. Por un lado, se refirió a su pronunciamiento sobre las formalidades del proceso electoral, frente al cual fue enfático: “En esta decisión me ratifico”.

Por otro lado, diferenció ese punto de las obligaciones derivadas de la ciudadanía estadounidense de De la Espriella, las cuales calificó como “incompatibles para el ejercicio de la Presidencia en Colombia”.

“Ese es el fondo del problema, que quieren ocultar y eludir”, sostuvo el senador, para luego reiterar su postura inicial: “Por eso en este caso, lo reitero, apelar a la desobediencia civil pacífica tiene toda legitimidad”.

Estas ‘aclaraciones’ llegan apenas un día después de su anuncio de entrar en ‘desobediencia civil’. Sus declaraciones se producen en medio del revuelo generado por la publicación de un video de una joven integrante de la Juventud Comunista (Juco).

Se trató de Vivian Marín, secretaria política de la Juventud Comunista (Juco), quien radicalizó el discurso al afirmar que la tarea es “hacer invivible este país para Abelardo de la Espriella” y presentarse ante la derecha como una “plaga” que saldrá a las calles todos los días.

Estas declaraciones ya han derivado en denuncias ante la Fiscalía por terrorismo e instigación a delinquir. En diálogo con Caracol Radio, la joven se intentó echar para atrás de lo afirmado en video al argumentar que había sido sacada de contexto.

Lea también: De la “desobediencia civil pacífica” a hacerle “invivible el país a Abelardo”: el manual de los perdedores en la región

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