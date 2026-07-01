Cepeda se mantiene en su llamado a “desobediencia civil” y responde a críticas: “se ignora el cuestionamiento central”

Luego del revuelo que se armó tras el anuncio de Iván Cepeda de declararse en ‘desobediencia civil’, el excandidato presidencial decidió aclarar el alcance de sus palabras. Por medio de un mensaje publicado en su cuenta de X, explicó qué quiso decir con esa frase.

Cepeda advirtió que las interpretaciones que han circulado dejan de lado lo que, a su juicio, constituye el fondo del asunto. “Se deja de lado la esencia del problema: la afrenta a la dignidad nacional”, afirmó.

Según el senador, también se ha buscado ignorar el cuestionamiento que considera central y que ya ha mencionado varias veces a lo largo de las semanas pasadas: si el mandatario electo (Abelardo de la Espriella) “es colaborador o agente de un organismo de seguridad e inteligencia estadounidense”.

“La razón de este silencio es obvia. Lo que buscan ignorar es lo que les genera absoluta molestia”, señaló, y agregó que ese punto es “precisamente” lo que ha querido destacar: “el inmenso peligro para nuestra soberanía”.