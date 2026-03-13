x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Frase de Cepeda sobre corrupción implica al Gobierno? “Le llegó su vida plácida hasta el 7 de agosto”

El senador de la bancada de Gobierno lanzó una sorpresiva advertencia: de llegar a la Casa Nariño, será más severo con las irregularidades y que “que se estremezcan y tiemblen los jefes de la corrupción (...) Vengan de donde vengan”.

  • Iván Cepeda, candidato presidencial del Gobierno nacional, aseguró durante su intervención que, junto con su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, van “a proceder con toda la fuerza” contra la corrupción. Foto: Colprensa.
    Iván Cepeda, candidato presidencial del Gobierno nacional, aseguró durante su intervención que, junto con su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, van “a proceder con toda la fuerza” contra la corrupción. Foto: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

En medio del evento de inscripción de su candidatura, junto con su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué, el candidato de la bancada de Gobierno, Iván Cepeda, aseguró que a la corrupción “le llegó su vida feliz y plácida hasta el 7 de agosto”.

Durante su intervención pública, Cepeda se refirió al estado de la corrupción en el país y sostuvo que esta habría tenido un escenario favorable hasta la llegada de un eventual nuevo gobierno encabezado por él.

Lo llamativo de estas declaraciones es que el gobierno del presidente Gustavo Petro es cercano a Cepeda y a su candidatura, y además ambos hacen parte de la bancada del Pacto Histórico.

Es por ello que surge la pregunta sobre a quién se refería el candidato del petrismo con esas afirmaciones. Según críticas, el mensaje podría estar dirigido al ministro del Interior, Armando Benedetti. ¿Es una indirecta?

Sobre este punto, el recién electo senador de la República, Andrés Forero (Centro Democrático), aseguró en un mensaje publicado en cuenta de X (antes Twitter) que “Iván Cepeda reconoce que el gobierno de Gustavo Petro se ha caracterizado por ‘la gran corrupción’”.

Es más, a las críticas se le sumó el periodista y abogado Melquisedec Torres, quien en un mensaje que compartió en su cuenta de X, aseguró que “el 7 de agosto se acaba la gran corrupción, dice el candidato del gobierno que se acaba el 7 de agosto”.

“Vengan de donde vengan”

Además, durante su intervención, el candidato presidencial aseguró que su gobierno actuará con firmeza frente a los casos de corrupción y advirtió que no habrá distinciones frente a quienes resulten involucrados.

“Vamos a proceder con toda la fuerza. No somos personas que acostumbremos a hacer declaraciones retóricas; somos gente que cumple su palabra. Cuando decimos que vamos contra la corrupción, se nos debe creer”, afirmó.

En ese sentido, lanzó una advertencia a quienes estén involucrados en estas prácticas irregulares, sin importar cuál sea su postura política. “Que se estremezcan y tiemblen los jefes de la corrupción. Vamos a ser implacables, vengan de donde vengan”, dijo.

Curiosamente, también aseguró que, si los hechos de corrupción provienen de su propio gobierno y se comprueban irregularidades, “serán tratados con mayor severidad que quienes vengan de afuera”, agregó.

La fórmula vicepresidencial de Cepeda, ¿qué tanto le suma?

A inicios de esta semana, Cepeda leyó un comunicado en el que explicó que esta fórmula vicepresidencial tiene como objetivo buscar una transformación junto a los movimientos democráticos, los pueblos indígenas y diversos sectores sociales que impulsan cambios en Colombia.

No obstante, los reparos en la designación de esta dupla están en la selección de un perfil que está muy alineado con las bases directas de la izquierda y que, según analistas, no arroparía otros sectores que también estarían optando por votar al Pacto Histórico, sobre todo del centro político.

Si bien se ha destacado el perfil de Quilcué como una lideresa de amplia trayectoria, su figura no genera el mismo impacto que tuvo hace cuatro años Francia Márquez y que logró jalonar votantes de otros sectores.

“Aida es una mujer valiosa, pero creo que la vicepresidencia era para sumar otros sectores. Las decisiones no se pueden tomar siempre con el corazón”, dijo el líder juvenil petrista Manuel Zamudio.

En entrevista con Blu Radio, Aída Marina Quilcué destacó el respaldo que tiene en sectores sociales y étnicos en el país y que sí tiene votos para sumarle al candidato a la presidencia Iván Cepeda. Aseguró, por ejemplo, que existe un fortalecimiento del apoyo desde diferentes movimientos. “Está la votación indígena con mucha más fuerza, la votación étnica, los procesos sociales y el proceso de opinión que tenemos en el país”, dijo.

Lea también: ¿Qué tanto le suman los “vices” a De la Espriella y a Cepeda?

Temas recomendados

Presidencia
Pacto Histórico
Vicepresidencia
Gobierno Nacional
Candidatos
Gobierno del cambio
Fórmula vicepresidencial
Colombia
Iván Cepeda
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida